Exigen que se actúe ante la acumulación de basuras en el Barrio Cortés de Matagorda El PSOE denuncia la falta de respuesta municipal, pese a que en verano el barrio llegó a sufrir plagas de ratas y garrapatas

J. C. El Ejido Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:00

El PSOE de El Ejido ha reclamado este pasado miércoles al equipo de Gobierno municipal que actúe de forma inmediata en el Barrio Cortés, en Matagorda, donde la acumulación de basuras y la falta de limpieza mantienen al barrio en unas condiciones que hacen imposible la vida cotidiana de los vecinos.

«Los vecinos no pueden vivir así y el Ayuntamiento tiene que intervenir ya. No vamos a parar hasta que se dé una solución a este problema», ha manifestado el secretario general del PSOE de El Ejido, José Miguel Alarcón.

Durante el verano, el barrio llegó a sufrir plagas de ratas y garrapatas como consecuencia de esta situación de abandono, un hecho que pone de relieve la gravedad del problema y la necesidad de que se tomen medidas sin demora.

Los socialistas recuerdan que la Junta Local de Matagorda, con su presidente, Ángel Sánchez, ha trasladado «por activa y por pasiva» al Ayuntamiento la gravedad de la situación, sin que hasta ahora se haya ofrecido ninguna respuesta ni actuación eficaz. «Aquí nadie ha venido, nadie se ha acercado y no le han hecho caso al barrio. Esta situación no se puede mantener», ha añadido Alarcón.

El PSOE de El Ejido denuncia la existencia de solares con basuras repartidos por todo el barrio, que suponen un grave problema de salubridad. Además, la imagen que ofrecen las entradas y salidas de Matagorda, con acumulación de basuras en el cruce principal, es «una vergüenza» y refleja el abandono que sufren sus vecinos.

Para Alarcón, «no es la primera vez que denunciamos el abandono de los barrios de El Ejido, pero la situación del Barrio Cortés es especialmente grave y exige una solución inmediata». En este sentido, ha asegurado que el PSOE de El Ejido «estará muy encima de este asunto para que el Ayuntamiento cumpla con su obligación y garantice unas condiciones de vida dignas a los vecinos y vecinas de Matagorda».