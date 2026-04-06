Exhibición de aves rapaces, de trilla y paella popular por la XII Feria del Ganado

La Comisión de Fiestas de Tarambana y el Ayuntamiento de El Ejido coorganizan, con la colaboración de la Asociación de Vecinos 'La Fabriquilla', la XII ... Feria del Ganado, que se celebrará los próximos días 11 y 12 de abril en los solares anexos al Centro de Usos Múltiples de este núcleo.

La edil de Comercio, Turismo y Sanidad, María Herminia Padial, junto al presidente de la Junta Local, Salvador Aguilera, y al presidente de la Asociación, Cristóbal Fernández, presentaron el programa de actividades de esta feria, que se «ha consolidado como una cita destacada que contribuye a mantener tradiciones, conecta con nuestras raíces, dinamiza y atrae visitantes de toda la provincia, además de generar un importante volumen de compra-venta de ganado equino».

La feria contará con un amplio recinto habilitado para la exposición de animales, con zonas diferenciadas para equinos, aves, ganado ovino y caprino. Además, se garantizará el cumplimiento de la normativa vigente en materia de sanidad y bienestar animal mediante la presencia de un veterinario autorizado.

Uno de los principales atractivos del evento es la tradicional compraventa de ganado equino, que se sigue realizando «a la vieja usanza», con el característico apretón de manos entre tratantes tras el proceso de negociación, muchas veces con la intervención de un mediador.

La edil destacó que esta feria se convirtió en «un referente comarcal y un punto de encuentro clave para profesionales del sector agrícola y ganadero, así como para el público en general». La feria incluirá también una variada oferta de expositores con productos de artesanía, artículos de piel y alimentos típicos de la zona, además de la participación de colectivos locales vinculados al sector primario.

En esta XII edición, el programa se amplía con numerosas actividades dirigidas a todos los públicos, entre las que destacan actuaciones musicales, exhibiciones de trilla, cetrería, desfiles de moda flamenca y un gran mural artístico de 5x3 m realizado mediante grafiti por el artista local Nauni en el Centro de Usos Múltiples, que aporta un elemento visual distintivo al evento.

Asimismo, se celebrará una exhibición de la Unidad Canina de la Policía Local, con la participación de perros adiestrados, pastores belgas, que mostrarán sus habilidades en tareas de seguridad y control, sirviendo de apoyo a los agentes en el control de personas, persecución de delincuentes a pie y contra el menudeo y el consumo de sustancias en parques, zonas de ocio, entorno de colegios e institutos o lugares de gran afluencia de público. Todo ello para amenizar y enriquecer la programación y el ambiente familiar de la feria.

La organización subraya que «el evento se desarrollará cumpliendo estrictamente la normativa vigente, incluyendo la Ley de Sanidad Animal, la Ley de protección de los derechos y bienestar de los animales y la regulación sanitaria autonómica aplicable».

El sábado 11 de abril se realizará a las 9.00 horas la inauguración de la muestra de ganado y a las 12.00 horas la exposición de productos artesanales y la apertura de la barra; mientras que el domingo 12 de abril se realizará a las 9.00 horas la Muestra de ganado y exposición de productos artesanales, a las 11.00 horas la Exhibición de la Unidad Canina y Unidad GOAP, a las 12.00 horas la apertura de la barra y la exhibición de trilla, a las 12.30 horas la Trashumancia de ganado, a las 14.00 horas la Gran paella, a las 15.30 horas la Actuación musical y a las 17.00 horas el Desfile flamenco 'Modas Aurora', además de exhibición de aves rapaces.