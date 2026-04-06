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Este lunes se ha llevado a cabo la presentación de este evento que se celebrará en Tarambana. IDEAL

Exhibición de aves rapaces, de trilla y paella popular por la XII Feria del Ganado

Este evento combinará tradición ganadera, gastronomía, artesanía, actividades familiares los díasa 11 y 12 de abril

J. Cortés

El Ejido

Lunes, 6 de abril 2026, 20:33

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La Comisión de Fiestas de Tarambana y el Ayuntamiento de El Ejido coorganizan, con la colaboración de la Asociación de Vecinos 'La Fabriquilla', la XII ... Feria del Ganado, que se celebrará los próximos días 11 y 12 de abril en los solares anexos al Centro de Usos Múltiples de este núcleo.

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