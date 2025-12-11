Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Góngora agradece a la consejera «la colaboración de la Junta en la preservación de este importante enclave». IDEAL

Una excavación y la puesta en valor de estructuras romanas: proyectos de futuro para El Ejido

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, visita Ciavieja para conocer los trabajos realizados para la conservación y puesta en valor de este yacimiento

J. Cortés

El Ejido

Jueves, 11 de diciembre 2025, 13:48

Comenta

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, acompañada por el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, visitó este martes el yacimiento arqueológico de Ciavieja, con ... el objetivo de conocer in situ los trabajos realizados de excavación, conservación y puesta en valor de este importante enclave, así como los nuevos proyectos municipales que tiene previsto el Ayuntamiento de El Ejido para los próximos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

