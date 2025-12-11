Una excavación y la puesta en valor de estructuras romanas: proyectos de futuro para El Ejido

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, acompañada por el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, visitó este martes el yacimiento arqueológico de Ciavieja, con ... el objetivo de conocer in situ los trabajos realizados de excavación, conservación y puesta en valor de este importante enclave, así como los nuevos proyectos municipales que tiene previsto el Ayuntamiento de El Ejido para los próximos años.

Durante el recorrido, en el que también han estado presentes el secretario general para la Cultura de la Junta de Andalucía, José Vélez; el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso; la parlamentaria, Julia Ibáñez; y la concejal de Cultura, Elena Gómez, han pasado por el Centro de Recepción de visitantes y las dos zonas en las que se han realizado excavaciones hasta el momento. También han visitado la Colección Arqueológica de El Ejido.

El primer edil ejidense ha agradecido «la colaboración de la Junta en el impulso y preservación de este importante enclave arqueológico, fundamental tanto para el conocimiento de la historia de El Ejido como para su puesta en valor como un importante recurso cultural y turístico», ya que la Consejería fue la que autorizó las últimas intervenciones en el yacimiento que se ejecutaron en el marco de la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado EDUSI y que han permitido, a través del Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Almería, documentar parte de un complejo termal murgitano, construido a mediados del siglo I d.C y amortizado a mediados del siglo III d.C. además de niveles fenicios y del Bronce Final, mostrando una secuencia ininterrumpida desde la transición entre el Neolítico Final/Cobre Inicial (principios del tercer milenio antes de Cristo), hasta el periodo tardo-romano de amortización del complejo termal.

La consejera ha querido felicitar al Consistorio ejidense por su labor en pro de la investigación, recuperación y puesta en valor de este enclave arqueológico, de gran interés para el conocimiento de la Prehistoria reciente del Sudeste peninsular, al presentar una secuencia histórica estratigráfica que acredita una ocupación humana ininterrumpida durante más de tres mil años. En este sentido, Del Pozo ha destacado la responsabilidad de todas las administraciones en la protección del patrimonio histórico-artístico de los andaluces, con el objetivo común e insoslayable de «legarlo a las generaciones futuras mejor conservado, protegido e investigado».

Asimismo, ha querido informar de la labor de la Consejería de Cultura en la difusión e investigación de los avances en el conocimiento de este yacimiento arqueológico al recordar que fue precisamente el conjunto de diez vasijas cerámicas excavadas en Ciavieja el elegido para dar inicio del nuevo programa expositivo del Museo de Almería que, bajo el título de 'Artefacto', muestra piezas singulares procedentes de las últimas excavaciones realizadas en la provincia de Almería. Datado a finales del siglo III antes de Cristo en el inicio de la época romana, este conjunto cerámico de Ciavieja ha sido interpretado como un depósito de amortización de la muralla prerromana, un rito religioso por el cual se oficializaba el abandono del uso de esa estructura defensiva.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de El Ejido también se llevó a cabo, a través de la EDUSI en el año 2022, la construcción de un Centro de Recepción de visitantes, un espacio arquitectónico singular que realiza las funciones de acceso, acogida y punto de información de visitantes para dar a conocer el espacio.

Góngora ha señalado que «nuestro objetivo pasa por continuar avanzando con las excavaciones, investigación, conservación y musealización del Yacimiento y con la divulgación de nuestro patrimonio»

En este sentido, Góngora ha recordado que recientemente se ha aprobado, en Junta de Gobierno Local, la licitación de un proyecto de excavación arqueológica con un presupuesto municipal de 100.000 euros que se desarrollará a principios de 2026. Esta intervención permitirá ampliar la superficie excavada y obtener más información sobre las termas murgitanas ya descubiertas y sobre la muralla prerromana documentada en campañas anteriores.

Igualmente, ha señalado que entre los proyectos previstos a futuro, a la espera de disponer de recursos económicos suficientes para acometerlos, se encuentra una excavación arqueológica, conservación, rehabilitación y puesta en valor de nuevas estructuras constructivas romanas y prerromanas, la rehabilitación de los cortijos para uso cultural e integrar las estructuras constructivas del complejo arquitectónicos subyacentes, la instalación de cubierta en los espacios excavados y la creación de sendas accesibles para la visita al yacimiento.

El yacimiento arqueológico de Ciavieja, inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA) en 2017, es prácticamente único en Andalucía, por la imponente secuencia estratigráfica que presenta, ya que constata una ocupación humana ininterrumpida durante más de tres mil años, tal y como han demostrado diversas investigaciones arqueológicas realizadas. La primera data de los años ochenta, en la que fue localizado el mosaico romano que actualmente se puede visitar dentro de la Colección Arqueológica de El Ejido (CAEE); la segunda se llevó a cabo en el año 2012, lo que permitió realizar un control arqueológico de los movimientos de tierra en el interior de uno de los cortijos y constatar que la estructura arquitectónica actual descansa sobre la romana; mientras que la más reciente fue entre los años 2020 y 2021, que permitió documentar parte de un complejo termal murgitano de mediados del siglo I d.C.