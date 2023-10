El evento de referencia en el mundo del cómic de Almería toma El Ejido

Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El mundo de los libros ilustrados en su más amplio concepto, con atención a todos los géneros y variedades estuvo presente este fin de semana en el municipio de El Ejido, concretamente en el Auditorio. Un evento que se ha hecho ya con un lugar destacado de los amantes del cómic en la provincia de Almería e incluso de las vecinas provincias como es el Festicomic cumple 13 ediciones y lo hizo con una programación más amplia y con más espacios para disfrutar durante todo el fin de semana.

Una carpa en el exterior del auditorio acogió todos los puestos de venta y las firmas y charlas de autores, que contó en la jornada de ayer con presentaciones como la de Paco Asenjo y Alejandro Ortega, con 'Infierno Azul', de la editorial Tercios Viejos; la charla con Fernando Dagnino o la presentación de 'Don Juan Tenorio', de Grafito Editorial, con Claudio Sánchez y Santiago Girón.

No obstante, para ayer también quedaron grandes nombres como los de Rafa Amat Ales, que presentó 'Zombie Boy', de Yeray Ediciones; 'Evania, en tierras primigenias', con los ejidenses Víctor Cara y Santiago Girón; 'Entre Tinieblas - Primera Sangre', con su colorista el ejidense Puzy; o el libro de arte de Fran Carmona, con su propio autor.

En esa misma carpa también fue posible encontrar numerosos puestos con cómics y libros ilustrados para adultos, jóvenes e incluso el público más menudo, así como todo tipo de merchandising, de la mano de empresas como Milenium, Moviola, Arcade Bits, Orión y PipartShop.

En el exterior y para aquellos que quisieron un picoteo entre horas no faltó una foodtruck y puestos de comida japonesa, con la que hacer un alto en el camino antes de seguir disfrutando de todas las propuestas, como la zona de juego libre con distintos videojuegos como 'Smash Bross Ultimate', 'Mario Kart 8 DX', 'FIFA 23' o 'Just Dance', así como los torneos de 'Fifa 23' y 'Just Dance', todo ello en el hall de Auditorio.

Por otra parte y entre las distintas propuestas que trajeron en esta edición desde la AsociaciónDiablo, en colaboración con el área de Juventud del Ayuntamiento de El Ejido y Arcace Bits, tampoco faltó la realidad virtual, también en el hall del auditorio y un vistoso y siempre sorprendente concurso de Cosplay sobre las tablas del auditorio, tanto para niños como jóvenes y adultos, mientras que hoy acogerá los concursos y exhibiciones de KPOP.

La zona de la Biblioteca acogió la exposición que este año abordó al superhéroe Batman, así como la zona de juegos de mesas y de talleres, mientras que la Sala B acogió la proyección de cine con propuestas como 'El rey ciervo'.

Cientos de personas pasaron en la jornada del sábdo y del domingo por estas instalaciones. «Este festival se ha consolidado como el más importante en la provincia y supone una clarísima apuesta por la cultura, el arte, el ocio y la juventud», destacó el alcalde, Francisco Góngora.

Por su parte, el concejal de Juventud, Javier Rodríguez, incidió en que con el Festicomic promueven «el cómic como lo que es, un arte, y llevar su mundo especialmente a los jóvenes, aunque también intentando alcanzar a todo tipo de públicos para que disfruten grandes y pequeños de una actividad de ocio alternativo con una completa programación».