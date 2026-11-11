El evento Medfit 4 Cancer recauda más de 5.000 euros para la investigación oncológica
La competición de entrenamiento funcional, organizado por Medfit Concept en colaboración con el Ayuntamiento de El Ejido, contó con las modalidades de RX y Escalado
Javier Cortés
El Ejido
El Parque Municipal de El Ejido acogió 'Medfit 4 Cancer', un evento deportivo a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, que recaudó más ... de 5.000 euros para la investigación oncológica.
El concejal de Agricultura, Manuel Martínez, y la concejala de Discapacidad, María del Mar Martínez, acompañado a la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Andalucía, Magdalena Cantero, y el CEO de Medfit Concept, José Herrera, y a los cientos de participantes y vecinos que acudieron a la cita deportiva.
La competición de entrenamiento funcional, organizado por Medfit Concept en colaboración con el Ayuntamiento de El Ejido, contó con las modalidades de RX y Escalado.
La programación contó también también con una paella solidaria y música con Dj, reforzando el carácter de convivencia de una jornada solidaria y con vocación de asentarse en el calendario deportivo del municipio.