El evento Medfit 4 Cancer recauda más de 5.000 euros para la investigación oncológica

El Parque Municipal de El Ejido acogió 'Medfit 4 Cancer', un evento deportivo a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, que recaudó más ... de 5.000 euros para la investigación oncológica.

El concejal de Agricultura, Manuel Martínez, y la concejala de Discapacidad, María del Mar Martínez, acompañado a la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Andalucía, Magdalena Cantero, y el CEO de Medfit Concept, José Herrera, y a los cientos de participantes y vecinos que acudieron a la cita deportiva.

La competición de entrenamiento funcional, organizado por Medfit Concept en colaboración con el Ayuntamiento de El Ejido, contó con las modalidades de RX y Escalado.

La programación contó también también con una paella solidaria y música con Dj, reforzando el carácter de convivencia de una jornada solidaria y con vocación de asentarse en el calendario deportivo del municipio.