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El evento Medfit 4 Cancer recauda más de 5.000 euros para la investigación oncológica

La competición de entrenamiento funcional, organizado por Medfit Concept en colaboración con el Ayuntamiento de El Ejido, contó con las modalidades de RX y Escalado

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Los ediles Manuel Martínez y María del Mar Martínez, con la presidenta de la Aecc en Andalucía, Magdalena Cantero, y el Ceo de Medfit, José Herrera.

Javier Cortés

El Ejido

El Parque Municipal de El Ejido acogió 'Medfit 4 Cancer', un evento deportivo a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, que recaudó más ... de 5.000 euros para la investigación oncológica.

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