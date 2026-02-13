Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Evacúan con heridas a una mujer atropellada en El Ejido, cuyo conductor se ha dado a la fuga

A la llegada de los médicos la mujer de 27 años se encontraba inconsciente y, aparentemente, con varias fracturas

E. P.

El Ejido

Viernes, 13 de febrero 2026, 11:55

Comenta

Una mujer de 27 años de edad ha resultado herida de consideración este viernes en El Ejido tras haber sido atropellada por un conductor que ... se ha dado a la fuga cuando la mujer se dirigía a la guardería a dejar a su hijo pequeño, quien ha resultado ileso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Descarrila el metro en la avenida Fernando de los Ríos
  2. 2 Los socavones de la A-4 revientan los neumáticos de 25 coches en una sola noche
  3. 3

    Del Negratín al Quéntar: radiografía de los embalses de Granada
  4. 4 La nieve y un accidente complican el tráfico en la A-92, a la altura de Huétor Santillán
  5. 5 La Junta corta el acceso a la estación de Sierra Nevada por un deslizamiento en la carretera
  6. 6 Rescatan a un granadino de 64 años que llevaba tres días aislado a su suerte con el pie fracturado
  7. 7 El peor episodio de lluvia engelante en 35 años y el deshielo causan daños en Sierra Nevada
  8. 8 Se abalanza con su familia sobre los policías por recriminarle aparcar en carga y descarga en Iznalloz
  9. 9 El Gobierno propone cambiar estos 13 kilómetros de la N-432 en la provincia de Granada
  10. 10 Las personas que trabajan en Andalucía de lunes a viernes tendrán un día de descanso más por el 28 de febrero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Evacúan con heridas a una mujer atropellada en El Ejido, cuyo conductor se ha dado a la fuga

Evacúan con heridas a una mujer atropellada en El Ejido, cuyo conductor se ha dado a la fuga