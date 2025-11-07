Evacuada al hospital de Poniente una mujer atropellada en la carretera de Pampanico
El accidente se produjo por la noche, cuando la víctima del impacto trataba de cruzar la vía, y fue la propia conductora del vehículo la que alertó a los servicios de emergencias
E. P.
Almería
Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:56
Una mujer de 74 años de edad ha sido derivada al Hospital Universitario Poniente de El Ejido tras haber sufrido un atropello por parte de ... un turismo cuando cruzaba la carretera A-358 a su paso por el núcleo ejidense de Pampanico en la noche de este jueves.
Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han indicado a Europa Press que fue la propia conductora la que alertó a las 20.50 horas de que había impactado con su vehículo contra una mujer cuando esta cruzaba la carretera autonómica a la altura del kilómetro 17.
Desde el centro coordinador se dio aviso a Policía Local, Guardia Civil y 061, que evacuaron a la mujer hasta las urgencias del centro hospitalario, donde fue ingresada sin que haya trascendido su estado de salud.
