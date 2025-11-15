Estudiantes reflexionan sobre micromachismos en un escape room
El Ejido ·La actividad, que se está desarrollando en las instalaciones de la Nave de Ejidomar, está además abierta al público general por las tardes
J. C.
El Ejido
Sábado, 15 de noviembre 2025, 16:14
El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido está llevando a cabo una original e interesante propuesta educativa dentro de la campaña escolar ... que se está desarrollando como parte de la programación conmemorativa del 25N, que este año lleva por lema 'No más miedo, no más silencio'.
De esta manera, durante tres jornadas, estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Módulos Formativos de diferentes institutos del municipio están participando en un Escape Room a través del que se enfrentan a desafíos que les invitan a reflexionar sobre la discriminación sutil y cotidiana basada en el género, con el que además aprenden sobre el impacto de los micromachismos en la sociedad y cómo combatirlos.
La actividad, que se está desarrollando en las instalaciones de la Nave de Ejidomar, está además abierta al público general por las tardes.
En este sentido, la concejala de Servicios Sociales, Delia Mira, ha animado a toda la ciudadanía ejidense a participar.
El Escape Room estará abierto esta tarde de 17.30 horas a 20.00 horas y mañana por la tarde de 16.30 horas a 19.00 horas, mientras que por la mañana se llevará a cabo la última sesión para centros educativos.
