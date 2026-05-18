Estudiantes portugueses conocen El Ejido a través del IES Murgi

Un grupo de estudiantes portugueses, del centro educativo Escolas Francisco de Holanda de Guimaräes, visitaron El Ejido de la mano del proyecto Erasmus del IES ... Murgi.

La concejala de Turismo, María Herminia Padial, dio la bienvenida a los 24 alumnos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Ejido, entre estudiantes portugueses, alumnos del IES Murgi y profesores.

María Herminia Padial destacó la importancia de este tipo de programas que fomentan el intercambio cultural, educativo y social entre jóvenes de distintos países. El proyecto Erasmus en el que participan estos estudiantes gira en torno al medioambiente, la ecología y el uso sostenible de los recursos, una temática en la que El Ejido tiene mucho que aportar, ya que la sostenibilidad está presente en diversos ámbitos como la agricultura, el turismo, la gestión del litoral o la protección del patrimonio natural.

Durante la recepción, la edil de Turismo explicó a los alumnos la transformación que experimentó el municipio en las últimas décadas, que gira en torno a la agricultura como motor principal de la economía del municipio y la necesidad de seguir avanzando hacia modelos productivos y turísticos cada vez más sostenibles.

Por último, se proyectaron dos videos que reflejan las bondades del municipio a nivel turístico, entre las que destacan sus 27 kilómetros de litoral, sus playas, entornos naturales como el de Punta Entinas-Sabinar, el núcleo turístico de Almerimar, con el Puerto Deportivo o el Campo de Golf; o los recursos patrimoniales.