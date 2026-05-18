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El Ejido

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Estudiantes portugueses conocen El Ejido a través del IES Murgi

Durante la recepción, la edil de Turismo explicó a los alumnos la transformación que experimentó el municipio en las últimas décadas

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Un momento de la visita.
Un momento de la visita. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

Un grupo de estudiantes portugueses, del centro educativo Escolas Francisco de Holanda de Guimaräes, visitaron El Ejido de la mano del proyecto Erasmus del IES ... Murgi.

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Estudiantes portugueses conocen El Ejido a través del IES Murgi

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