Estudiantes italianos de Erasmus+ conocen varios enclaves ejidenses
Durante su estancia en El Ejido, la delegación de estudiantes y profesores han visitado los principales monumentos del municipio como el Castillo de Guardias Viejas o el Yacimiento de Ciavieja
J. C.
El Ejido
Miércoles, 10 de diciembre 2025, 10:06
El concejal de Educación y Juventud, Javier Rodríguez, ha recibido en el Ayuntamiento de El Ejido a un grupo de 16 estudiantes italianos que junto ... a tres de sus profesoras se encuentran participando en una movilidad europea dentro del programa Erasmus+ junto al CEIP Ramón y Cajal de El Ejido. Una visita en la que también estuvieron presentes la directora del colegio ejidense, Manuela Amo, y una docente del centro.
Los estudiantes, procedentes del centro formativo V ICS Paolo Vasta de Acireale, en Catania (Sicilia), recorrieron espacios como la Sala de Junta de Gobierno y el Pleno municipal, donde el alcalde, Francisco Góngora, les dio la bienvenida al municipio y les deseó una buena estancia.
Durante su estancia en El Ejido, la delegación de estudiantes y profesores han visitado los principales monumentos históricos del municipio como el Castillo de Guardias Viejas, la Colección Arqueológica de El Ejido (CAEE) o el Yacimiento Arqueológico de El Ejido y han podido conocer de cerca el principal motor económico del municipio como es su sector hortofrutícola a través de una visita a las instalaciones de Clisol Agro.
El proyecto Erasmus+ que están desarrollando el colegio ejidense y el centro italiano está enfocado en el trabajo sobre nuevas metodologías educativas, así como en ámbitos relacionados con la cultura, la educación para la ciudadanía, valores europeos y mejora de la competencia lingüística en inglés. El próximo mes de mayo serán estudiantes de Sexto del CEIP Ramón y Cajal, acompañados de sus profesores los que visiten el centro educativo italiano.
