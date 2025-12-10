Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alumnos posan para una foto familiar en el municipio ejidense. IDEAL

Estudiantes italianos de Erasmus+ conocen varios enclaves ejidenses

Durante su estancia en El Ejido, la delegación de estudiantes y profesores han visitado los principales monumentos del municipio como el Castillo de Guardias Viejas o el Yacimiento de Ciavieja

J. C.

El Ejido

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 10:06

Comenta

El concejal de Educación y Juventud, Javier Rodríguez, ha recibido en el Ayuntamiento de El Ejido a un grupo de 16 estudiantes italianos que junto ... a tres de sus profesoras se encuentran participando en una movilidad europea dentro del programa Erasmus+ junto al CEIP Ramón y Cajal de El Ejido. Una visita en la que también estuvieron presentes la directora del colegio ejidense, Manuela Amo, y una docente del centro.

