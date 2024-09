Inmaculada Acién El Ejido Sábado, 28 de septiembre 2024, 01:20 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

Este sábado, a las 20.30 horas, Emma Ozores y Rubén Torres ponen en escena la comedia 'El último que apague la luz' en el teatro municipal. Una obra escrita y dirigida por AntonioOzores que lleva ya muchos años haciendo reír a miles de personas.

–¿Qué se van a encontrar los espectadores de 'El último que apague la luz'?

–Con una obra bastante original, porque no es como una comedia al uso, que tiene un argumento, desarrollo, desenlace y final, sino que somos diferentes personajes que te cuentan cosas distintas. Tan solo cambiando una peluca o algo del vestuario da a entender que somos otra persona en otro lugar. El humor de mi padre, Antonio Ozores, que era muy divertido, con mucho ingenio. La obra ha sido Premio Nacional, también en los festivales de Edimburgo y Nueva York, porque nos compró los derechos una compañía inglesa. Y que una comedia tenga tantos premios la verdad es que es difícil.

–Imagino que es una obra especial para usted porque fue la última obra escrita y dirigida por su padre.

–Tiene aún una comedia sin estrenar. Aún queda otra obra suya. No es la última comedia que escribió pero sí es la que más hemos representado porque llevamos más de 15 años con ella, porque está teniendo mucha aceptación y por eso seguimos de gira ahora, después de haber estado mucho tiempo en Madrid.

–Una obra en la que se critican muchos fenómenos sociales y muchos que por más que pasen los años siguen repitiéndose.

–Es cierto que el espectador se verá reflejado en muchas cosas, como uno que quiere ligar y todo le sale mal. Pero otros momentos somos dos actores que hablan con el público y les cuentan qué trucos tenía el actor para que el público le aplaudiera. En otro momento yo invito al público a patear, que es lo que hacía el público cuando algo no gustaba. En otro momento somos dos padres primerizos que llegamos a casa y cuenta el lío que tenemos. En otros momentos somos dos viejecitos casados, que nos queremos mucho y ha sido una relación muy bonita, que me cuenta de pronto que me fue infiel con muchas mujeres. Nos lo pasamos muy bien y se trata de desconectar durante hora y media, sales un poco más de fuerza en cuanto al sentido del humor.

–En la obra se presentan diferencias entre la época pasada y la actual a la hora de hacer reír. ¿También han cambiado los trucos para hacer reír?

–Mi padre decía que la gente a través del tiempo se ríe con las mismas cosas. Si pones una obra de Miguel Miura la gente se sigue riendo. Creo que cuando el humor tiene ingenio siempre perdura y se van a reír siempre con las mismas cosas.

–El humor sirve muchas veces para hacer críticas. Parece que con humor las críticas se aceptan de manera distinta.

–Eso es, a través del humor se pueden decir muchas cosas que te hagan plantearte situaciones que a lo mejor no te habías planteado, pero como están hechas en clave de humor parece que se reciben y se asimilan de forma diferente.

–100 años llevan en la familia Ozores haciendo reír. Seis generaciones. ¿Ha cambiado la manera de entender el humor del público?

–Si me ciño a lo que diría mi padre, tengo que decir que no, que la gente se sigue riendo más o menos con lo mismo, porque el ingenio siempre va a seguir siendo ingenio. Cuando es algo realmente divertido y eficaz, la gente se sigue riendo. Habrá cambiado, pero no mucho.

–90 minutos que dicen que se pasan volando.

–Sí, porque como pasan tantas cosas sobre el escenario parece que vuelan. Además no tienen que hacer zapping, ya hacemos zapping nosotros por ellos. Hay mucha gente que dice que en la representación ve a mi padre sobre el escenario, porque es su humor y su manera de ver la vida. El hecho de que él pueda seguir haciendo feliz a la gente a través del trabajo de Rubén Torres y mío para mí es lo más bonito de esta función, porque es algo entrañable. La gente viene con mucho cariño, lo notas, porque a veces nada más salir al escenario la gente aplaude y eso es una gran muestra de cariño. Un cariño que yo también les tengo a ellos. Para mí esta obra va más allá de cualquier función, porque se crea ese cariño y esa emoción que se siente.

–La imaginación juega un papel fundamental en esta obra.

–Pues sí porque en un momento dado Rubén dice: «aquí hay una parada del autobús» y señala a la derecha, y la gente se lo tiene que imaginar. O señala una silla vacía y dice: «qué hace este señor vestido de bombero». Notas cómo la gente tiene que utilizar su imaginación y lo hacen. Hubo una señora que después de la obra nos dijo: «es increíble que con tan poco haya visto tanto». Y otra decía pero qué lío con el muñeco de bombero, tener que llevarlo de un sitio para otro. Y cuando le decía que no estaba, la mujer me decía convencida que ella lo había visto en el escenario.

Es una obra diferente porque tienes que estar abierto a que te cuenten algo distinto a lo habitual.

–¿Qué le parece Almería?

–Yo estoy enamorada de Almería. Vine al Festival de Cine porque le hacían un homenaje a mi madre, que hizo muchas películas con Yul Brynner. Hizo muchas películas del Oeste y algunas en Almería. Yo vine muchas veces con el teatro, pero sin ver realmente la provincia. En esa ocasión, por el Festival de Cine, nos enseñaron Almería y se quedó en mi corazón. Me gusta la comida, la gente que es muy cercana y auténtica, el clima, todo... Además, hemos actuado mucho por Almería.

–Un mensaje para el público.

–Que vengan, que lo van a pasar muy bien y disfruten. Que merece la pena hacerse un regalo a uno mismo, desconectar durante hora y media, reírse y disfrutar. Y si quieren, nos podemos hacer una foto después de la obra y que nos cuenten si les ha gustado, porque nos gusta ese encuentro con el espectador y ese feedback.