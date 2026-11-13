17 establecimientos hosteleros participan en el III Viaje Gastronómico 'De la Naturaleza al Plato' de El Ejido

El Ayuntamiento presentó la tercera edición del Viaje Gastronómico 'De la Naturaleza al Plato', una iniciativa que vuelve a unir la agricultura sostenible y la ... gastronomía local, poniendo en valor la calidad, diversidad y excelencia de las frutas y hortalizas que se producen en el municipio.

Una iniciativa impulsada por la concejalía de Turismo, con la colaboración de Koppert, Sabores Almería de Diputación y Agroiris, que se desarrollará del 13 al 29 de noviembre con la participación de diecisiete restaurantes, bares y establecimientos hosteleros que elaborarán elaboraciones especiales.

La presentación tuvo como escenario el invernadero del Restaurante La Costa, que cuenta con una Estrella Michelin, y contó con la participación de la alcaldesa, Julia Ibáñez; la concejala de Turismo, María Herminia Padial; representantes de las empresas colaboradoras Juan Carlos Rodríguez y Raquel Morán de Koppert; representantes de Agroiris; además de los establecimientos adheridos.

Ibáñez agradeció a todos los restauradores «su participación e implicación en esta importante actividad», al tiempo que remarcó el trabajo que desde el Ayuntamiento se viene realizando por impulsar este sector hostelero y turístico, para desestacionalizar la actividad en el municipio y que El Ejido sea un destino atractivo para visitar durante todo el año». En este sentido, señaló que «cultivamos las mejores frutas y hortalizas para todo el mundo, ahora el reto está en convertir esta excelente materia prima en una oportunidad turística y gastronómica».

Por su parte, Padial apuntó que «nuestra intención es posicionar a El Ejido como destino gastronómico, poner en valor la calidad de los productos hortofrutícolas cultivados de manera sostenible, fomentar los hábitos de vida saludable y promocionar la hostelería, el comercio y todo el tejido empresarial ejidense».

Ambas animaron a vecinos y visitantes a «recorrer los establecimientos participantes, descubrir sus propuestas y votar sus elaboraciones favoritas a través de una aplicación digital, convirtiéndose así en parte esencial de esta ruta de sabores».

Los establecimientos participantes deberán elaborar un plato original e innovador en el que las frutas y hortalizas tengan un papel protagonista. Podrán presentar una propuesta de entrante, plato principal o postre, siempre que se trate de una creación propia que no forme parte de su carta o menú habitual. Al respecto, José Álvarez valoró especialmente esta iniciativa porque entiende que, «siendo el municipio el productor mundial de frutas y hortalizas en El Ejido tenemos que ofrecer platos vegetales, con la verdura que cultivamos».

El Viaje Gastronómico contará con dos modalidades de valoración independientes: una votación popular y otra profesional. La primera se realizará a través de una plataforma online, accesible desde cualquier dispositivo y sin necesidad de descargar ninguna aplicación. En ella se podrá consultar la información de los establecimientos participantes y una ficha individualizada de cada elaboración.

Para votar, los clientes deberán introducir el código personalizado que tendrá cada establecimiento. Cada persona podrá realizar una única valoración por cada plato participante. Al finalizar el Viaje, se reconocerá al establecimiento que obtenga la mejor puntuación popular, siempre que haya alcanzado un mínimo de 20 votos. En caso de empate, el premio se compartirá entre los establecimientos que hayan obtenido la misma valoración.

Además, entre las personas que voten al menos dos platos se sortearán tres experiencias para dos personas: un menú degustación en el restaurante La Costa, un bautismo de buceo y un circuito de spa.

En cuanto al jurado profesional, realizó una valoración independiente de las propuestas durante el acto de presentación de este viernes para conceder el premio al plato más creativo y mejor ejecutado, teniendo en cuenta criterios como la presentación, el sabor, la originalidad y la técnica culinaria. El resultado permanecerá custodiado por la organización hasta su comunicación pública al término del certamen.

El jurado está integrado por José Álvarez, chef del Restaurante La Costa; Ángel Rodríguez de Restaurante Bodeboka; Raúl Amaro, profesor de la Escuela de Hostelería Almeraya de Almería; y Andrés Maldonado, CEO de Almería TV 24 Horas.

El programa incorporará también una actividad complementaria para acercar a la ciudadanía al origen de los productos que degustarán en los platos. El domingo 22 de noviembre, a las 10.00 horas, se realizará una visita didáctica a Clisol Agro, donde los asistentes podrán conocer cómo se cultivan las frutas y hortalizas y descubrir el trabajo del agricultor. Una propuesta que «permitirá mostrar que antes de llegar al plato, el producto nace en el invernadero, acercando la realidad agrícola del municipio a los consumidores y reforzando el vínculo entre el campo y la gastronomía».

Padial destacó especialmente la colaboración de Koppert, «una empresa que inspiró el nacimiento de este proyecto hace tres años y que vuelve a respaldar esta iniciativa que conecta agricultura y gastronomía».

La compañía, especializada en biocontrol y soluciones naturales para la protección de los cultivos, trabaja desde la innovación y el respeto al medio ambiente para favorecer una producción agrícola más sostenible y saludable. Al igual que ha agradecido a Agroiris y Sabores Almería de Diputación su respaldo a esta iniciativa.

Igualmente, la alcaldesa agradeció y aplaudido «la promoción del Viaje Gastronómico que van a realizar varios jóvenes creadores de contenido vinculados al sector agrícola, que contribuirán a dar visibilidad a la propuesta y acercarla a nuevos públicos». Se trata de Juan Miguel Suárez, de AgroSuarez; Lucía Morales, de Agrofamily; Germán Fernández, de Agrolife; y Laura López Palenzuela (@laura_lp21), estudiante de Ingeniería Agrícola.

Para finalizar, ha animado a todos a «participar en esta nueva edición, después de la buena acogida de las dos anteriores, y a disfrutar de una experiencia que invita a descubrir El Ejido a través de sus sabores, su agricultura y el talento de sus profesionales de la hostelería».

Los establecimientos del III Viaje Gastronómico 'De la Naturaleza al Plato' son los siguientes: La Spezia, Amarte Funkitchen, La Terreta, La Yaya Heladería Artesanal Almerimar, La Zarzuela Playa, Daroka Gastrobar, Da Totó, La Cosecha, La Bodega del Jamón, L'Atelier, Casa Raquel, Chiringuito Flamingo, Cervecería D'Jorge, Ralph Puerto, La Orilla, Evasion Gastronómica y La Pampa