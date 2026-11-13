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17 establecimientos hosteleros participan en el III Viaje Gastronómico 'De la Naturaleza al Plato' de El Ejido

Se realizará del 13 al 29 de noviembre y contará con propuestas originales en las que las frutas y hortalizas cultivadas en el municipio serán las protagonistas

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Un momento de la presentación.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento presentó la tercera edición del Viaje Gastronómico 'De la Naturaleza al Plato', una iniciativa que vuelve a unir la agricultura sostenible y la ... gastronomía local, poniendo en valor la calidad, diversidad y excelencia de las frutas y hortalizas que se producen en el municipio.

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17 establecimientos hosteleros participan en el III Viaje Gastronómico 'De la Naturaleza al Plato' de El Ejido

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