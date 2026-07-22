El espacio que une la riqueza de la agricultura y de la tradición pesquera en El Ejido

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, visitó el antiguo Cuartel de Carabineros de Guardias Viejas junto al subdelegado del Gobierno en Almería, José María ... Martín, el delegado territorial de la Junta de Andalucía, Juan José Alonso, y los concejales de Turismo y de Obras Públicas, María Herminia Padial y David Fernández, cuyas obras de rehabilitación permitieron transformar este emblemático edificio histórico en el futuro Centro de Experiencias Gastronómicas 'Mar y Tierra'. Un complejo llamado a convertirse en un nuevo referente para la promoción turística, cultural y gastronómica del municipio.

La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, cofinanciado con fondos europeos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y representa una inversión global superior a los 3,2 millones de euros, incluidas las asistencias técnicas y las actuaciones complementarias desarrolladas en el entorno.

El proyecto permitió recuperar un inmueble de mediados del siglo XIX que albergó inicialmente una dotación del cuerpo de Carabineros y, posteriormente, de la Guardia Civil, respetando su valor patrimonial y conservando sus elementos arquitectónicos más representativos para dotarlo de un nuevo uso vinculado a la promoción. Durante la visita, Góngora destacó que «con esta actuación hemos dado un paso decisivo en la puesta en valor de nuestro patrimonio histórico y en la consolidación de un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la identidad y la excelencia».

Asimismo, señaló que «el nuevo Centro de Experiencias Gastronómicas permitirá ofrecer a vecinos y visitantes una propuesta innovadora que une la riqueza de nuestra agricultura y nuestra tradición pesquera con un entorno patrimonial único como es el Castillo de Guardias Viejas frente al Mediterráneo».

Infraestructura

El edificio fue concebido como un espacio multifuncional destinado a albergar experiencias gastronómicas, actividades divulgativas y culturales, celebraciones, exposiciones y eventos relacionados con la agricultura y la pesca, convirtiéndose en un escaparate permanente de los productos, la cultura y la identidad de El Ejido.

El subdelegado del Gobierno destacó que «los fondos europeos Next Generation están haciendo posible que municipios como El Ejido puedan desarrollar proyectos de gran envergadura que, en muchos casos, difícilmente podrían haberse materializado sin este respaldo financiero. Son inversiones que recuperan patrimonio, mejoran los espacios públicos y generan nuevas oportunidades para el desarrollo económico y turístico de nuestros municipios».

La recuperación del antiguo Cuartel de Carabineros permitirá dotar a Guardias Viejas de un nuevo espacio destinado a la promoción de la gastronomía, los productos locales y la cultura vinculada al litoral almeriense, al tiempo que preserva un edificio de gran valor histórico y paisajístico situado en uno de los enclaves más emblemáticos del municipio.

La rehabilitación del antiguo Cuartel de Carabineros supuso una inversión de 1.543.929 euros. Durante su ejecución se introdujeron mejoras respecto al proyecto inicial para optimizar el resultado final, culminando ahora con un equipamiento moderno, plenamente accesible y perfectamente integrado en el entorno del Castillo.

La recuperación del edificio se complementó con una importante transformación de todo su entorno. Entre las actuaciones destaca la creación del Jardín Mediterráneo, con una inversión de 403.623 euros, un espacio natural de 17.600 metros cuadrados diseñado para recuperar la vegetación autóctona y poner en valor el excepcional paisaje litoral.

Asimismo, se remodeló la plazoleta de acceso al centro, se ejecutaron cinco miradores y nuevos itinerarios peatonales, y la construcción de una bolsa de aparcamiento con 176 plazas sobre una superficie de 5.500 metros cuadrados.

Actuaciones

A estas actuaciones se suma el proyecto de mejora de los accesos al Centro de Experiencias Gastronómicas y al Castillo de Guardias Viejas, por más de 1.234.136 euros, que permitió mejorar la movilidad, la accesibilidad y la conexión con los futuros desarrollos urbanísticos del entorno. Los trabajos abarcaron tanto espacios de uso ciudadano inmediato como infraestructuras viarias estratégicas, mejorando la conexión entre el núcleo de Balerma, los sectores de desarrollo urbanístico colindantes (SUS-1-GV y SUS-3-SM) y la red viaria principal.

En concreto, las actuaciones incluyeron la mejora de la plazoleta situada frente al Centro de Experiencias Gastronómicas; los accesos a la rotonda de la avenida Agustino y a las calles Athens y Muro; la nueva avenida entre la rotonda de la avenida Agustino y el viario previsto en el SUS-3-SM; el acceso desde el Castillo a la carretera provincial AL-4301; y la pasarela peatonal que conecta el Castillo con la futura avenida del SUS-3-SM.

Además, el proyecto contempló la renovación y ampliación de las redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones para garantizar su eficiencia y capacidad de respuesta a las nuevas necesidades, incorporando igualmente medidas de sostenibilidad y ahorro energético mediante la renovación de la iluminación monumental del Castillo.

Con este conjunto de actuaciones, «hemos configurado uno de los principales polos de atracción turística del municipio y de la provincia, potenciando un enclave de extraordinario valor paisajístico, histórico y cultural, orientado a generar nuevos recursos capaces de atraer visitantes durante todo el año», indicó Góngora.