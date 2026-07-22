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El espacio que une la riqueza de la agricultura y de la tradición pesquera en El Ejido

El antiguo Cuartel de Carabineros se convierte en el nuevo Centro de Experiencias Gastronómicas 'Mar y Tierra'

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Uno de los momentos de la visita al nuevo Centro de Experiencias Gastronómicas, ubicado en Guardias Viejas.

Javier Cortés

El Ejido

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, visitó el antiguo Cuartel de Carabineros de Guardias Viejas junto al subdelegado del Gobierno en Almería, José María ... Martín, el delegado territorial de la Junta de Andalucía, Juan José Alonso, y los concejales de Turismo y de Obras Públicas, María Herminia Padial y David Fernández, cuyas obras de rehabilitación permitieron transformar este emblemático edificio histórico en el futuro Centro de Experiencias Gastronómicas 'Mar y Tierra'. Un complejo llamado a convertirse en un nuevo referente para la promoción turística, cultural y gastronómica del municipio.

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