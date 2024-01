El espacio Murgi Joven acogerá el sábado una jornada de ocio electrónico

Inmaculada Acién El Ejido Miércoles, 24 de enero 2024, 22:52 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El Espacio Murgijoven acogerá este sábado una intensa jornada de ocio electrónico en la que los jóvenes podrán probar tanto los títulos más novedosos de vídeojuegos, así como a los títulos más conocidos o participar de torneos de distinta índole.

No faltarán títutlos como el nuevo 'Prince of Persia', el divertido 'Mario Wonder' o el entretenido 'Sonic SuperStars', sin olvidar los espectaculares 'SpiderMan' 2 o 'Zelda Tearsof the Kingdom', entre otros.

También se realizarán torneos de 'FC24', 'Rocket League' o 'Street Fighter' entre otras, además de que contará con un buen fondo de títulos clásicos como 'Smash Bros', 'Mario Kart', Fifa, Minecraft, o experiencias como las que ofrecen 'Just Dance', Realidad Virtual y hasta una Zona Retro, con videojuegos de los años 80 y 90.

Los asistentes podrán acceder y participar de forma gratuita, tanto en horario de mañana, de 11 a 14, como de tarde de 16.30 a 20 horas.

«Los chavales desconectan, interactúan y se divierten en un entorno seguro como el EspacioMurgijoven, que además se ha convertido ya para muchos jóvenes en un punto de encuentro, donde pueden realizar muchas actividades interesantes para ellos», subrayó el concejal Javier Rodríguez.

Una actividad que bajo el título 'MurgiGames' organiza la empresa Arcadebit, también organizadora de la feria de vídeojuegos que cada año se lleva a cabo en el municipio como es Ejido Games. Una empresa de la que Rodríguez destacó «su buen hacer siempre, en cada evento o actividad que desarrollamos con ellos».

En este sentodo, la cita de este sábado será la tercera que se celebre en este mes de enero.