Las Escuelas de Teatro de El Ejido inician el curso 2026/27 con plazas ocupadas

Las Escuelas Municipales de Teatro de El Ejido arrancan el nuevo curso 2026/27 con 200 participantes y el 100% de las plazas disponibles ocupadas. ... La Sala B del Teatro Auditorio acogió el acto de bienvenida con la presencia de la concejala de Cultura, Elena Gómez, quien mostró su satisfacción por el hecho de que la respuesta del alumnado cada año sea «espectacular, cubriéndose la totalidad de las plazas».

La edil se mostró convencida de que «para todos será una experiencia muy enriquecedora y divertida y, de hecho, la gran mayoría repite en este curso porque con estos talleres desarrollan su talento, creatividad y capacidad artística y se configuran como un espacio de encuentro, inclusión y aprendizaje».

Las Escuelas Municipales de Teatro están gestionadas un curso más por Norbac Erfus Teatro, este curso y contarán con 16 grupos que se dividen en categorías de bebés de 3 a 6 años, infantil 1 de 7 a 10 años, infantil 2 de 11-12 años, adolescentes 1 de 13 a 15 años, adolescentes 2 de 16 a 18 años y adultos a partir de 18 años.

Como se explicó durante la presentación, los grupos actúan en fechas navideñas, en formato de microteatro, y posteriormente durante la Muestra de Teatro Aficionado, que cada año, con la llegada de la primavera, precede al Festival de Teatro de El Ejido.

Las Escuelas Municipales de Teatro de El Ejido forman parte de ASSITEJ, lo que les permite participar en proyectos y encuentros teatrales nacionales e internacionales, además de preparar a sus alumnos para castings. También colaboran con el programa 'Somos Únicos' de la Fundación ColaCao, realizando actividades para prevenir y combatir el bullying, el acoso y el ciberacoso.

Por último, Elena Gómez señaló que «desde el Ayuntamiento mantenemos nuestro firme compromiso en la apuesta por preservar la afición por el teatro que existe en el municipio desde hace ya varias décadas y que se traslada a una gran Muestra de Teatro Aficionado y a uno de los festivales de teatro más importantes y de mayor prestigio del país que durante este curso celebra su 50 aniversario».