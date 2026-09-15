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Las Escuelas de Teatro de El Ejido inician el curso 2026/27 con plazas ocupadas

Los grupos actúan en Navidad, en formato de microteatro y Muestra de Teatro Aficionado

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Presentación del evento.

Javier Cortés

El Ejido

Las Escuelas Municipales de Teatro de El Ejido arrancan el nuevo curso 2026/27 con 200 participantes y el 100% de las plazas disponibles ocupadas. ... La Sala B del Teatro Auditorio acogió el acto de bienvenida con la presencia de la concejala de Cultura, Elena Gómez, quien mostró su satisfacción por el hecho de que la respuesta del alumnado cada año sea «espectacular, cubriéndose la totalidad de las plazas».

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