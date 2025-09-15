Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, y el concejal de Educación, Javier Rodrígez, visitan un centro educativo. IDEAL

Las Escuelas Infantiles arrancan el curso escolar con 250 plazas para niños de 0 a 3 años

El Ejido ·

Este curso llega con la gran novedad de la gratuidad para todas las plazas para los niños de dos años tanto en las Escuelas Infantiles de la Junta como en los centros adheridos al programa de ayudas a las familias

J. C.

El Ejido

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:58

Las Escuelas Infantiles municipales de El Ejido arrancaron el curso 2025/26 hace algo más de una semana con un total de 250 plazas para niños de 0 a 3 años, de las que se han cubierto 224.

El curso comenzó el pasado 3 de septiembre y ha transcurrido con total normalidad en la red de guarderías del Ayuntamiento, en la EIM San Agustín, con 74 plazas; la EIM Matagorda, con 41 plazas; la EIM Los Caracoles de Pampanico, con 41 plazas; y en la EI de Balerma que gestiona desde el año 1994, con 94 plazas.

El alcalde, Francisco Góngora, y el concejal de Educación, Javier Rodríguez, han visitado la guardería Los Caracoles de Pampanico desde donde ha señalado que «se trata de un recurso con el que facilitamos la conciliación entre la vida laboral y familiar. Un servicio de atención socioeducativa con el que favorecer su desarrollo integral en el entorno sociocultural en el que residen».

Además, «contamos con equipos profesionales cualificados y en continua formación, con la implicación y coordinación con las familias, y con unas instalaciones apropiadas a la actividad, respondemos a las necesidades de atención, cuidado y bienestar general de los niños en Balerma, Matagorda, Pampanico y San Agustín».

Este curso llega con la gran novedad de la gratuidad para todas las plazas para los niños de dos años tanto en las Escuelas Infantiles de la Junta de Andalucía como en los centros adheridos al programa de ayudas a las familias. Se trata de una de las medidas de la Junta más importantes destinadas a las familias andaluzas en materia de conciliación y ayuda a la natalidad, que beneficia a miles de familias de clase media trabajadora y aumenta la protección de las más vulnerables.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatada una anciana de debajo de un autobús tras un atropello en La Caleta
  2. 2

    Fallece un conductor tras salirse de la vía e impactar con unas rocas en la A-44 a la altura de Iznalloz
  3. 3

    El edificio comercial frente a Trauma dará paso a una promoción de 56 viviendas
  4. 4

    Retenciones por el corte de la A-44 en el regreso de la Costa durante domingo
  5. 5

    El Gobierno deja a 1.250 pisos turísticos de Granada sin permisos y obliga a retirar sus anuncios
  6. 6

    Muchas ganas pero poco talento
  7. 7 Detenido un joven de 19 años por robar 1.000 euros a un hombre que acaba de sacar dinero del cajero
  8. 8 Se entrega tras apuñalar a un hombre en Íllora por una discusión de tráfico
  9. 9 El complemento de 480 euros que se puede cobrar a la vez que trabajas: los requisitos para recibirlo
  10. 10 La tradicional fiesta de Raúl Berdonés reúne a grandes empresarios y famosos del mundo de la comunicación en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las Escuelas Infantiles arrancan el curso escolar con 250 plazas para niños de 0 a 3 años

Las Escuelas Infantiles arrancan el curso escolar con 250 plazas para niños de 0 a 3 años