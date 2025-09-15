Las Escuelas Infantiles arrancan el curso escolar con 250 plazas para niños de 0 a 3 años

Este curso llega con la gran novedad de la gratuidad para todas las plazas para los niños de dos años tanto en las Escuelas Infantiles de la Junta como en los centros adheridos al programa de ayudas a las familias

Las Escuelas Infantiles municipales de El Ejido arrancaron el curso 2025/26 hace algo más de una semana con un total de 250 plazas para niños de 0 a 3 años, de las que se han cubierto 224.

El curso comenzó el pasado 3 de septiembre y ha transcurrido con total normalidad en la red de guarderías del Ayuntamiento, en la EIM San Agustín, con 74 plazas; la EIM Matagorda, con 41 plazas; la EIM Los Caracoles de Pampanico, con 41 plazas; y en la EI de Balerma que gestiona desde el año 1994, con 94 plazas.

El alcalde, Francisco Góngora, y el concejal de Educación, Javier Rodríguez, han visitado la guardería Los Caracoles de Pampanico desde donde ha señalado que «se trata de un recurso con el que facilitamos la conciliación entre la vida laboral y familiar. Un servicio de atención socioeducativa con el que favorecer su desarrollo integral en el entorno sociocultural en el que residen».

Además, «contamos con equipos profesionales cualificados y en continua formación, con la implicación y coordinación con las familias, y con unas instalaciones apropiadas a la actividad, respondemos a las necesidades de atención, cuidado y bienestar general de los niños en Balerma, Matagorda, Pampanico y San Agustín».

Este curso llega con la gran novedad de la gratuidad para todas las plazas para los niños de dos años tanto en las Escuelas Infantiles de la Junta de Andalucía como en los centros adheridos al programa de ayudas a las familias. Se trata de una de las medidas de la Junta más importantes destinadas a las familias andaluzas en materia de conciliación y ayuda a la natalidad, que beneficia a miles de familias de clase media trabajadora y aumenta la protección de las más vulnerables.