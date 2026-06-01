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Las Escuelas Deportivas finalizan el curso con más de 2.700 participantes

La edil de Deportes, María José Martín, puso en valor los resultados obtenidos este curso

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Un momento del evento.
Un momento del evento. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Instituto Municipal de Deportes puso el broche de oro al curso 2025-2026 de las Escuelas Deportivas Municipales con la celebración de las competiciones ... y exhibiciones finales. Unas jornadas, en las que también participaron los padres y familiares de los alumnos, que contaron con una merienda saludable gentileza de McDonald's.

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