Las Escuelas Deportivas finalizan el curso con más de 2.700 participantes
La edil de Deportes, María José Martín, puso en valor los resultados obtenidos este curso
Javier Cortés
El Ejido
El Instituto Municipal de Deportes puso el broche de oro al curso 2025-2026 de las Escuelas Deportivas Municipales con la celebración de las competiciones ... y exhibiciones finales. Unas jornadas, en las que también participaron los padres y familiares de los alumnos, que contaron con una merienda saludable gentileza de McDonald's.
Durante las jornadas se hizo entrega de medallas y reconocimientos a los 2.722 alumnos que han participado en las 19 disciplinas deportivas ofertadas: atletismo, baile moderno, baloncesto, ciclismo, fútbol 7, fútbol sala, gimnasia rítmica, gimnasia acrobática, judo, kárate, multideporte, montañismo, pádel, taekwondo, tenis, remo, piragüismo, triatlón y voleibol.
La concejala de Deportes, María José Martín, puso en valor los resultados obtenidos este curso y agradeció «la colaboración y la predisposición de los padres para fomentar el deporte entre los más pequeños como parte importante en su desarrollo físico, en el aprendizaje e interiorización de los valores que el deporte ofrece y como herramienta de socialización». Además, señaló que «desde el IMD trabajamos para enriquecer y mejorar cada temporada la programación de las EDM y que den respuesta a las necesidades e inquietudes de nuestros menores».
Las Escuelas Deportivas Municipales se practicaron este curso en el Estadio de Santo Domingo; pabellones de El Ejido, Santa María del Águila, Las Norias, Balerma y San Agustín; Sala Polivalente de Matagorda; en los centros educativos Almerimar, Ramón y Cajal, Diego Velázquez y Ciavieja; campos de fútbol El Palmeral de Balerma, Santa María del Águila y Las Norias; Parque Periurbano 'Cañada de Ugíjar'; Campo de Rugby de Almerimar; Centro de Usos Múltiples de Pampanico; Lago Victoria; Club de Tenis y pistas de tenis junto al Campo de Rugby de Almerimar.
Las preinscripciones para el curso 2026/27 de las Escuelas Deportivas Municipales se abren el próximo 15 de junio.