El equipo de Gobierno de El Ejido lamenta el uso «sesgado» que hace el PSOE de la sanidad pública

El equipo de Gobierno lamentó durante la última sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento que el PSOE esté haciendo un relato «partidista» en materia sanitaria, sin reflejar la realidad de El Ejido ni el atraso generado durante 40 años por los gobiernos socialistas.

El alcalde del municipio, Francisco Góngora lamentó «el uso partidista y sesgado que el PSOE hace de la Sanidad al presentar en el Pleno una moción 'tipo' de María Jesús Montero que no recoge la realidad del municipio. No se está retrocediendo ni desmantelando el Sistema Sanitario Público andaluz. Estamos de acuerdo en que hacen falta más medios, pero no por eso vamos a blanquear la mala gestión y la falta de inversiones del PSOE durante 40 años».

Los datos así lo ratifican, aseguró que «el gasto público por habitante en Andalucía en 2018 fue de 1.158 euros, sin embargo, el gasto público por andaluz en 2025 es de 1.765 euros. En seis años se ha incrementado un 51% el gasto público».

La inversión en 2018 en salud con el PSOE era de 9.735 millones mientras que en 2025 se han destinado 15.247 millones de euros. Góngora pidió al PSOE que cuando presente una moción «se centre en la realidad del municipio y repase con datos las inversiones que se han hecho, de manera rigurosa, con seriedad y sin partidismo político. Está claro que en Sanidad hay que mejorar, pero se está invirtiendo, optimizando recursos para ser más eficientes, priorizando y se están destinando medios».

Mejoras

En esta línea, el alcalde, recordó que «se está construyendo el Centro de Salud más grande de la provincia, que desde llevaba reivindicando desde 2011, y se están realizando mejoras en el Hospital Universitario de Poniente, que ha pasado a formar parte del SAS y ha estabilizado a gran parte de su plantilla».

Pero, como apuntó «hay que seguir, puesto que es un centro que atiende a una población de algo más de 300.000 habitantes y además con una población que desde el punto de vista socioeconómico tiene sus particularidad y necesidades. Se han incorporado más de 30 millones de euros en obras». Aun así, Góngora apuntó que es necesario «el aumento de especialidades, un hospital de día oncológico, más quirófanos y un nuevo centro de salud de Almerimar».

Por su parte, la concejala de Sanidad, María Herminia Padial, detalló que «en nuestro municipio se están llevando a cabo actuaciones, como un nuevo centro, más recursos, mejor tecnología, mayor plantilla y programas adaptados a la realidad social y demográfica del Poniente, con datos y hechos».

Obras

Por otro lado, El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, visitó el pasado 22 de mayo las obras del nuevo centro de salud de El Ejido Nordeste, acompañado por el equipo directivo del Distrito Sanitario Poniente y el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora.

Una infraestructura que responde a la demanda de la población y a la apuesta del Gobierno andaluz por la modernización de los servicios sanitarios. El nuevo centro de salud contará con 71 consultas y una superficie construida de más de 4.500 metros cuadrados, distribuidos en áreas especializadas para adultos, pediatría, urgencias, salud mental, rehabilitación y fisioterapia, radiología, cirugía menor, odontología, atención a la mujer y atención a drogodependencias. Además, dispondrá de espacios para docencia y biblioteca, entre otros.