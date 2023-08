Equinac y Almerimar SA ayudan a Frankie en su preparación para volver al mar

Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El mar es el hábitat natural de las tortugas marinas, sin embargo, Frankie no sabe lo que es eso.Su vida la ha pasado hasta el momento en un acuario, en un estanque grande donde recibía alimentación, donde no tenía que hacer frente a los peligros o dificultades que pueda generar el mar. Una vida tranquila, pero a la vez triste, porque la tenía privada de la libertad.

La Junta de Andalucía quiere devolverle ahora la libertad que siempre debió tener. Sin embargo, es un proceso que será lento y que aún está por ver que se pueda llegar a producir. En cualquier caso, el objetivo y el reto está encima de la mesa y la oenegé almeriense Equinac será la encargada de tratar de conseguir el primer paso, trabajar la fortaleza física que Frankie ha perdido y sin la que le será imposible sobrevivir en el mar.

Un reto que no habría podido aceptar sin la ayuda de Almerimar SA, empresa concesionaria de la gestión del Puerto de Almerimar. «Les estamos muy agradecidos por todo el apoyo y ayuda que nos han brindado no solo ahora, sino desde el inicio de Equinac, y son muchos los proyectos de futuro que tenemos con ellos», explica Eva María Morón, coordinadora de Equinac.

En el caso concreto de Frankie, desde la Junta de Andalucía les pidieron colaboración en su recuperación. «Les dijimos que no podíamos prestarles colaboración porque no tenemos recursos. Ese animal tiene un gasto: la bomba funcionando, la gente que tiene que venir, la alimentación, veterinario, la medicación también si hay que ponerle...», explica Eva María Morón.

Fue gracias a Almerimar SA y a Javier Escorial que Frankie lleva semanas entrenando. «Se lo dijimos a Almerimar SA y su apoyo y colaboración es lo que ha hecho que Frankie pueda estar hoy aquí», apunta Morón, quien señala que además son muchos meses los que tiene el animal por delante en su recuperación.

«Este animal no tiene absolutamente ninguna condición física. Es un animal enorme, pero que no es capaz de lidiar con un poco de fuerza y la resistencia a la que tiene que hacer frente aquí no es ni la mitad de a a que va a tener que hacer frente en el mar y mucho menos cuando hay temporales. El animal se viene abajo enseguida», subraya Morón.

La coordinadora de Equinac tiene claro que Frankie necesitaría mucho tiempo de readaptación «y realmente lo ideal para ella sería que fuera en un cercado en el mar, donde este animal experimentara lo que es el mar de verdad, incluso cuando hay un poco de temporal, porque aquí, con las bombas que nosotros tenemos de impulsión y el contracorriente que se le crea, que no es ni la décima parte de lo que se va a encontrar en el mar, el animal no tira». El problema, como reconoce Morón es que en España no existe ningún sitio protegido de este tipo.

En las instalaciones que Equina tiene en el Puerto de Almerimar, cedidas por Almerimar SA, están trabajando con Frankie técnicas de defensa frente a depredadores y «el animal inicialmente pelea, pero luego se da por vencido enseguida y se queda quieta», comenta Morón, quien añade que lo que están haciendo en la piscina «le va a valer un poco para mejorar a nivel muscular, pero no le va a valer a la hora de volver al mar, primero, porque lo que se va a encontrar en el mar no tiene absolutamente nada que ver con lo que hay en la piscina estéril y, segundo, porque hay algo que nosotros no podemos brindarle, que es, por ejemplo, la profundidad, que necesita para practicar la descompresión. Si no la hacen bien, sufren una embolia gaseosa y mueren».

Equinac está en estos momentos realizando la valoración que transmitirán a la Junta de Andalucía, «que al final son los que tienen que decidir qué se va a hacer con Frankie», recuerda Morón.

Más de 20 años luchando por el bienestar de tortugas y cetáceos

Equinac nació en 2002 con el objetivo principal de atender los varamientos de tortugas marinas y cetáceos en la provincia de Almería. Comenzó con un primer centro de recuperación en Tabernas, en la propia finca de Eva María Morón, impulsora de la oenegé y actual coordinadora. Tiempo después pudieron trasladar el centro de recuperación a Almerimar, junto al mar, gracias al espacio que le cedió Almerimar SA, concesionaria de la gestión del Puerto de Almerimar.

«La Administración Central tiene la obligación de tener lo que se llaman CREMAS, que son centros de recuperación de especies marinas amenazadas», explica Eva María Morón, quien añade que, sin embargo, «en la provincia de Almería no había ningún centro, cuando había un aviso de varamiento, venían desde Málaga a buscar los animales aquí».

Inicialmente, desde Equinac trataron de conseguir ayudas para tener un espacio, «un sitio donde poder montar esto que también requiere de unas infraestructuras caras y que trabajan con agua de mar. Al final Almerimar SA y Javier Escorial fue quien nos brindó la ayuda y el espacio. Nos ha ayudado un montón a poder construir estas instalaciones y, luego, con financiación privada y con ayuda también de la Fundación Béatrice Ederer-Weber pudimos montar estas instalaciones que tenemos ahora mismo aquí en el puerto de Almerimar» explica Morón.

Instalaciones que requieren diariamente un mantenimiento para su correcto funcionamiento. Algo que, de momento, soportan con ayudas privadas, pero sin ninguna ayuda pública, pese a que dan un servicio público.

«Nosotros captamos el agua directamente del mar abierto, no del puerto, pero el agua de mar es extremadamente oxidante, oxida todo lo que toca. Las bombas tienen que ser especiales para trabajar con agua marina y todo tiene que ser de unos materiales que no se oxiden. Además, el mantenimiento de las instalaciones requeriría de una persona de mantenimiento de forma prácticamente permanente», lamenta Morón.