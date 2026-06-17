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Entrega de premios del Concurso del dibujo 'Balerma y la mar'

Este evento está organizado por el Club Náutico

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Un momento de la entrega.

Javier Cortés

El Ejido

El CEIP Miguel Servet de Balerma acogió este martes la entrega de premios del concurso de dibujo 'Balerma y la mar', que organiza cada año ... el Club Náutico de Balerma con el objetivo de mantener viva la tradición marinera de este núcleo y concienciar a los más pequeños sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.

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Entrega de premios del Concurso del dibujo 'Balerma y la mar'

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