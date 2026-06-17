Entrega de premios del Concurso del dibujo 'Balerma y la mar'

El CEIP Miguel Servet de Balerma acogió este martes la entrega de premios del concurso de dibujo 'Balerma y la mar', que organiza cada año ... el Club Náutico de Balerma con el objetivo de mantener viva la tradición marinera de este núcleo y concienciar a los más pequeños sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.

Los concejales Javier Rodríguez y David Fernández asistieron junto a la presidenta de la Junta Local de Balerma, Yasmina Ferrón, a este acto en el que se entregaron multitud de premios a los alumnos, cortesía de las empresas patrocinadoras del certamen.

La temática de este concurso de dibujo, que se enmarca dentro del proyecto 'Pesca, Historia y Medio Ambiente del Mar de Alborán', es la relación entre Balerma con la pesca, el mar, los fondos marinos, los productos pesqueros y el litoral. El certamen cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido.