Endesa invertirá más de 2,3 millones hasta 2027 para reforzar la red eléctrica de El Ejido

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, el delegado territorial de Industria en Almería, Guillermo Casque, y los responsables de e-distribución, la filial de ... Redes de Endesa en Almería, se reunieron en El Ejido para analizar las actuaciones que se llevaron a cabo en el municipio y conocer de primera mano el plan de inversión que se prolongará entre 2026 y 2027 de más de 2,3 millones de euros que Endesa desarrollará en el municipio.

Endesa presentó un plan de inversiones con actuaciones que viene desarrollando en las redes de media y baja tensión, y que tiene como finalidad dotar a la red eléctrica de una mayor flexibilidad, capacidad de supervisión y respuesta, reforzando la calidad y continuidad del suministro en el municipio.

«Esta inversión supone un paso muy importante para seguir mejorando y modernizando la red eléctrica de El Ejido. Hablamos de actuaciones que van a reforzar la calidad y la continuidad del suministro y que, al mismo tiempo, nos van a permitir afrontar con mayores garantías el crecimiento que está experimentando nuestro municipio», destacó la alcaldesa de El Ejido. Entre las actuaciones que se van a llevar a cabo destacan la renovación de redes de baja tensión, con una inversión de medio millón de euros que permitirán reforzar el suministro eléctrico en las zonas en expansión en El Ejido.

Asimismo, Endesa reforzará las líneas de media tensión, con actuaciones de renovación del cableado subterráneo que pasan por el municipio. La compañía invertirá 1,2 millones de euros en esta actuación que permitirá renovar más de 6 kilómetros de cableado dotando de una mayor robustez al tendido eléctrico de la localidad.

Junto a estas medidas Endesa anunció también una inversión superior a los 600.000 euros con la que se digitalizará y renovará la subestación Cumbres, dotando de una mayor capacidad de respuesta ante cualquier incidencia.

De este modo El Ejido verá reforzado su suministro eléctrico lo que permitirá al mismo tiempo desarrollar y expandir la actividad económica del territorio fomentando también el desarrollo urbanístico, una de las peticiones que se puso sobre la mesa en la reunión de este lunes.

Sobre Endesa

Endesa es la compañía eléctrica líder en España y la segunda de Portugal. Además, es el segundo operador gasista del mercado español. Desarrolla un negocio integrado de generación, distribución y comercialización eléctrica, y ofrece servicios de valor añadido orientados a la electrificación de los usos energéticos de hogares, empresas y administraciones públicas. Endesa está comprometida con los ODS de Naciones Unidas y la responsabilidad social corporativa. En este último ámbito actúa también desde la Fundación Endesa. Nuestro equipo humano suma alrededor de 9.000 empleados. Endesa forma parte de Enel.