 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

Endesa invertirá más de 2,3 millones hasta 2027 para reforzar la red eléctrica de El Ejido

El Ejido, la Junta y la compañía eléctrica analizan la situación en el término municipal

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Uno de los momentos de la reunión llevada a cabo en el Ayuntamiento de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, el delegado territorial de Industria en Almería, Guillermo Casque, y los responsables de e-distribución, la filial de ... Redes de Endesa en Almería, se reunieron en El Ejido para analizar las actuaciones que se llevaron a cabo en el municipio y conocer de primera mano el plan de inversión que se prolongará entre 2026 y 2027 de más de 2,3 millones de euros que Endesa desarrollará en el municipio.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

Endesa invertirá más de 2,3 millones hasta 2027 para reforzar la red eléctrica de El Ejido

[]

Endesa invertirá más de 2,3 millones hasta 2027 para reforzar la red eléctrica de El Ejido