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Un encuentro para dar a conocer el trabajo diario de los semilleros

El Ejido acoge los días 17 y 18 de noviembre unas jornadas de Semilleros Forum

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La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, y el edil de Agricultura y Medio Ambiente, Manuel Martínez, junto a representantes de Agromarketing España.

Javier Cortés

El Ejido

El Teatro Municipal de El Ejido acogerá los días 17 y 18 de noviembre 'Semilleros Forum', un encuentro profesional dirigido a empresas de semilleros, técnicos, ... investigadores, proveedores y productores hortícolas. Durante dos jornadas, el programa abordará cuestiones que afectan al trabajo diario de los semilleros y a la calidad de la planta que recibe el agricultor.

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