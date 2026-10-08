Un encuentro para dar a conocer el trabajo diario de los semilleros

El Teatro Municipal de El Ejido acogerá los días 17 y 18 de noviembre 'Semilleros Forum', un encuentro profesional dirigido a empresas de semilleros, técnicos, ... investigadores, proveedores y productores hortícolas. Durante dos jornadas, el programa abordará cuestiones que afectan al trabajo diario de los semilleros y a la calidad de la planta que recibe el agricultor.

La cita está organizada por Agromarketing España, con la colaboración de la Asociación de Semilleros Hortícolas (Asehor) y el Ayuntamiento de El Ejido. Su objetivo es reunir al sector para compartir experiencias, analizar problemas de producción y conocer soluciones aplicables a los semilleros.

Tecnología y prevención

El programa tratará la normativa que regula la actividad, los fallos de germinación y la investigación aplicada a la producción de planta hortícola. También abordará la automatización de la siembra, la robótica aplicada al injerto, el uso de iluminación LED y las mejoras en sustratos y sistemas de riego.

La sanidad vegetal tendrá un espacio propio, con sesiones sobre los riesgos de transmisión de virus y bacterias a través de las semillas, los controles sanitarios y el control biológico de plagas. Una mesa de debate analizará cómo gestionar una incidencia fitosanitaria en un semillero.

Las jornadas combinarán ponencias, mesas de debate y pausas para facilitar el contacto entre profesionales y empresas.

Semilleros Forum cuenta con el apoyo de Novagric, Koppert, Politiv Europa, Smart Sowing Systems, Pindstrup y Gramoflor, Junta de Andalucía, Granada Coating, Seed-X, IMIDA, Agrotecnología, Tecnobioplant, Universidad de León, TTA-ISSO, Bactiva, IAM-UPV, Genoma Laboratorio, Coexphal, EsProyecta y Estación Experimental Cajamar, entre otras.

Presentación Fruit Attraction

El encuentro fue presentado durante Fruit Attraction 2026, en IFEMA Madrid, con la presencia de la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, y del concejal de Agricultura y Medio Ambiente, Manuel Martínez, junto a representantes de Agromarketing España.

La elección de El Ejido como sede responde a su vinculación con la horticultura y la producción de planta. El encuentro permitirá abordar en este entorno las necesidades de los semilleros y su relación con agricultores, proveedores y centros de investigación. A su vez, las personas interesadas pueden consultar el programa provisional e inscribirse en www.semillerosforum.es.