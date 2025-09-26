Encuentran un «bosque» de marihuana en una zona de difícil acceso en Almerimar Los detenidos habían instalado un sistema de videovigilancia con varias cámaras que les alertaba de cualquier presencia ajena

Ideal Viernes, 26 de septiembre 2025, 09:39 Comenta Compartir

La Policía Nacional en El Ejido desmantela un «bosque» de marihuana en una zona de difícil acceso del paraje de Almerimar. La denominada Operación Charco, desarrollada por el Grupo II de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial, se ha saldado con la detención de cuatro personas y la incautación de 2.180 plantas de cannabis sativa, con un peso bruto total de 626 kilogramos.

La investigación se originó fruto de distintas informaciones que apuntaban a la existencia de un cultivo oculto en el paraje conocido como Paseo de las Olas. A partir de ahí, los investigadores establecieron un dispositivo de vigilancia que permitió ubicar la plantación, asentada sobre terreno de titularidad municipal, y confirmar la actividad ilícita desarrollada en el lugar.

El cultivo exterior contaba con avanzadas medidas de seguridad y mimetización. Los detenidos habían instalado un sistema de videovigilancia con varias cámaras que les alertaba de cualquier presencia ajena. Asimismo, disponían de un sistema de bombeo de agua conectado a una cuba y de un generador eléctrico que facilitaba el riego y mantenimiento de la plantación, principalmente durante la noche, con el fin de pasar inadvertidos.

Los agentes de policía judicial diseñaron un operativo que contó además con la participación de la Unidad de Prevención y Reacción (U.P.R.), cuyos agentes colaboraron en el aseguramiento del área y en la intervención del material incautado. Durante la la explotación de la operación, los detenidos fueron sorprendidos en el interior de la plantación mientras realizaban labores de cuidado de las plantas, siendo inmediatamente reducidos y puestos bajo custodia policial.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de El Ejido, en funciones de guardia, como presuntos autores de un delito contra la salud pública. El órgano judicial decretó para todos ellos la medida de prisión provisional.

La Policía Nacional recuerda que este tipo de operaciones se enmarcan dentro del Plan El Ejido, destinado a combatir las actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas y a reforzar la seguridad ciudadana en la comarca. El desmantelamiento de este cultivo supone un importante golpe a la producción ilegal de marihuana en la provincia, privando al mercado ilícito de una gran cantidad de droga destinada a su distribución.