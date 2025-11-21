Más de 50 empresas solicitan la renovación del certificado de Calidad Turística en Destinos

El Ayuntamiento de El Ejido y el tejido empresarial del municipio continúan trabajando de manera conjunta en acciones encaminadas a mejorar e incrementar los niveles ... de calidad tanto de la oferta de servicios como de la atención que se ofrece al turista durante su estancia.

La concejala de Turismo y Comercio, María Herminia Padial, presidió esta semana la reunión de la Mesa de Calidad del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED) en la que se presentaron las propuestas de un total de 55 empresas del municipio para la renovación de su certificación de calidad, después de someterse durante los últimos dos meses a las evaluaciones por parte de un auditor externo, para comprobar el cumplimiento de los compromisos adquiridos cuando se adhirieron.

La reunión contó con representantes de las asociaciones del municipio de alojamientos, hostelería, comercio, oferta complementaria, agencias de viaje y técnicos de turismo, así como con representantes de la Junta de Andalucía. Asimismo, la edil de Turismo y Comercio subrayó que «El Ejido cuenta con un tejido empresarial comprometido con la mejora continua y la excelencia, que persigue fomentar la sostenibilidad turística».

Por otra parte, durante la reunión de la Mesa de Calidad se informó de las propuestas de mejora para el próximo año 2026, que pasan por «continuar avanzando en sostenibilidad turística y dinamizar el tejido empresarial» y de los objetivos cumplidos durante hasta el momento.

En este sentido, la edil de Turismo y Comercio recordó que «desde el Ayuntamiento colaboramos con las empresas participantes mediante sesiones de formación tanto presenciales como online, y ofreciéndoles asesoramiento técnico individualizado y personalizado en el proceso, para que cumplieran con los objetivos del programa».

Cuarto en Andalucía

El municipio de El Ejido, con 96 empresas adheridas a este programa de calidad turística, entre las que se encuentran representados 19 sectores diferentes de los 38 que hay catalogados en SICTED. Una cifra con la que El Ejido se sitúa como el cuarto en Andalucía en número de empresas certificadas, entre más de 60 destinos de la comunidad andaluza.

Las 55 empresas que han solicitado la renovación de su certificación son: hoteles AR y Golf Almerimar, Gran Victoria, Truckstop (2), La Costa y Apart. Tur. Puerto Almerimar, Turismo Activo, Industrial y de Bienestar, Clisol, Karting Copo, Salón 9 Lunas, Transporte Turístico, Museos y C.Interés Tur. Visitable: La Almunya del Sur, Auditorio El Ejido, Dall Villa Art, Restaurantes y Cafeterías: Tertulia, Snack Central, Flamingo, La Costa, Barra de José Álvarez, Los Artesanos, La Yaya Heladería (2), Comercios: Víctor Fdez. Center, Innovatoys (2), Lázaro Joyería (2), Maddox Óptica, Náutica Almerimar, ÓC Optica, Charo Villanueva, Tocados y Sombreros, Muytú, AA.VV.: Luisol, Punto de Partida Oficina de Turismo, Campo de Golf Almerimar, 4 Playas, Chikihuellas, La Tita Rita, Avanza en Verde, el Arbol de las Piruletas, Federopticos, The Visión Company (2), Plutonacio Barber Dogs, Aranzana, y varias Viviendas de Uso Turístico.

Distinciones

Por otro lado, el pasado 2 de abril, El Ejido informaba que ya contaba con 11 nuevas empresas con certificación SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos).

Unas distinciones de las que hizo entrega el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, el delegado territorial de Turismo y Andalucía Exterior, Juan José Alonso, y la concejala de Turismo y Comercio, María Herminia Padial, en un acto celebrado en la terraza del Hotel Victoria. Asimismo, durante el acto se entregaron las distinciones a las empresas ejidenses que renuevan su certificación.