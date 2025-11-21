Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Durante la reunión de la Mesa de Calidad se ha informado de las propuestas de mejora para el 2026. IDEAL

Más de 50 empresas solicitan la renovación del certificado de Calidad Turística en Destinos

El Ejido ·

El municipio cuenta con 96 empresas adheridas a este programa de calidad turística, situándose como el cuarto en Andalucía

J. Cortés

El Ejido

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:45

Comenta

El Ayuntamiento de El Ejido y el tejido empresarial del municipio continúan trabajando de manera conjunta en acciones encaminadas a mejorar e incrementar los niveles ... de calidad tanto de la oferta de servicios como de la atención que se ofrece al turista durante su estancia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los meteorólogos señalan las localidades de Granada con nevadas inminentes y frío polar
  2. 2 El pueblo de de Granada de 30 habitantes donde desaparecieron sus bares, tiendas, molinos y fábrica de aguardiente
  3. 3 La escocesa que triunfa con magdalenas y tartas: «Granada me ha atrapado, ahora es mi hogar»
  4. 4 Una guardia civil de Tráfico, tajante: «Si conduces por Andalucía tienes muchas papeletas para volver a casa con una multa»
  5. 5 María Vera asume la portavocía de la Diputación de Granada y gana peso en su organigrama
  6. 6 Día abre un gran supermercado en otra localidad del Cinturón de Granada
  7. 7 Cae un aseo portátil desde gran altura en mitad del Puente del Centenario de Sevilla
  8. 8 Se busca un águila de Harris perdida en Monachil
  9. 9 Cae el matrimonio que obligó a siete mujeres a prostituirse en pisos de Granada y Almería
  10. 10

    Ayuso carga con todo contra Sánchez y aventura una respuesta «desquiciada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Más de 50 empresas solicitan la renovación del certificado de Calidad Turística en Destinos

Más de 50 empresas solicitan la renovación del certificado de Calidad Turística en Destinos