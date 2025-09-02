La Empresa SAMA inaugura sus nuevas instalaciones en los Cuatro Vientos

Francisco Góngora daba la enhorabuena a la dirección de la empresa por esta apuesta por seguir creciendo

A la inauguración en el paraje asistieron varios representantes políticos y de la propia empresa.

J. Cortés El Ejido Martes, 2 de septiembre 2025, 23:13

El alcalde, Francisco Góngora, participó la tarde de este sábado en el acto de inauguración de las nuevas instalaciones que la empresa ejidense SAMA inauguró en el Paraje Cuatro Vientos y que se convierten en sus instalaciones centrales.

El primer edil ejidense acompañó a la directora de la empresa, Rosa Manzano, y al gerente, Jaime Gisbert, junto a concejales del equipo de Gobierno, en un recorrido por las nuevas dependencias que marcan un nuevo impulso de futuro para la empresa en la comercialización de suministros agrícolas y asesoramiento al agricultor.

Acto

El acto contó con la presencia de distribuidores, proveedores, agricultores y actores clave del ecosistema agroindustrial, convirtiéndose en un espacio de encuentro, en el que brindar por estas nuevas instalaciones y por el inicio de una nueva campaña agrícola con el deseo de que sea positiva para todo el sector.

El primer edil dio la enhorabuena a la dirección de la empresa por esta apuesta por seguir creciendo, destacando el «trabajo, esfuerzo y una importante trayectoria de casi medio siglo», como valores destacados de SAMA.

A su vez, Francisco Góngora recordó durante el acto a José Manzano y Encarnación Alonso, creadores e impulsores de esta empresa familiar, que ahora dirige la segunda generación, Rosa Manzano, y quiso rendir homenaje tanto a ellos como «a esa generación de hombres y mujeres que tanto trabajaron aquellos años en los que comenzaba el cultivo intensivo bajo plástico, con muchos menos medios, con sacrificio y austeridad, y que fueron unos grandes innovadores, sentando las bases».

Experiencia

Asimismo, SAMA cuenta con una dilatada experiencia de más de 40 años al servicio del agricultor en la atención, asesoramiento y comercialización de suministros agrícolas, sector en el que ha ido creciendo desde su creación en 1979 hasta contar actualmente con cinco establecimientos.

A las instalaciones centrales que ahora se ubican en el Paraje Cuatro Vientos, se suman las que ya posee en el Polígono Industrial de la Redonda, Vícar, Campohermoso y Adra, dando servicio a los agricultores de toda la provincia.

Las nuevas instalaciones inauguradas este sábado en el municipio ejidense cuentan con unos 2.600 metros cuadrados de nave, incluidas las oficinas y una gran explanada de unos 6.000 metros cuadrados para maquinaria.