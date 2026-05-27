Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

La empresa Ramiro Arnedo recibe más de 695.000 euros para proyectos de investigación agrícola

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, subraya la relevancia de «contar en el municipio con empresas punteras como Ramiro Arnedo, que sitúan a El Ejido como referente en investigación agrícola»

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Un momento de la visita.
Un momento de la visita. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, e Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Almería, Guillermo Casquet, y el alcalde ... de El Ejido, Francisco Góngora, han visitado el centro de trabajo que la empresa Ramiro Arnedo, S.A. posee en el municipio. Una instalación dedicada a actividades de investigación y desarrollo vinculadas al sector de semillas y la mejora varietal.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

La empresa Ramiro Arnedo recibe más de 695.000 euros para proyectos de investigación agrícola

[]

La empresa Ramiro Arnedo recibe más de 695.000 euros para proyectos de investigación agrícola