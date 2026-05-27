La empresa Ramiro Arnedo recibe más de 695.000 euros para proyectos de investigación agrícola

El delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, e Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Almería, Guillermo Casquet, y el alcalde ... de El Ejido, Francisco Góngora, han visitado el centro de trabajo que la empresa Ramiro Arnedo, S.A. posee en el municipio. Una instalación dedicada a actividades de investigación y desarrollo vinculadas al sector de semillas y la mejora varietal.

Durante la visita, Guillermo Casquet ha destacado que «la innovación y la investigación aplicada son elementos fundamentales para continuar avanzando en competitividad dentro del sector agroalimentario». Asimismo, ha señalado que «el desarrollo de proyectos vinculados a nuevas tecnologías y mejora genética contribuye a generar conocimiento, empleo cualificado y valor añadido en la provincia».

La visita ha estado guiada por Marisa Arnedo, CTO en Ramiro Arnedo, y por Henry Smienk, COO en Ramiro Arnedo, quienes han mostrado las distintas instalaciones y líneas de trabajo desarrolladas por la compañía en el ámbito de la innovación biotecnológica aplicada a cultivos hortícolas.

Durante el recorrido se han dado a conocer distintos proyectos de investigación centrados en la obtención de nuevas variedades de melón, berenjena, tomate y pimiento mediante tecnologías innovadoras aplicadas a la mejora varietal y la sostenibilidad agrícola.

Estas iniciativas se desarrollan al amparo de la línea de incentivos para proyectos de I+D gestionada por la Agencia TRADE y cuentan con subvenciones concedidas por importe superior a 695.000 euros, destinadas a respaldar actuaciones de innovación e investigación aplicada en el sector hortofrutícola.

Por su parte, el alcalde de El Ejido ha subrayado la relevancia de «contar en el municipio con empresas punteras como Ramiro Arnedo, que sitúan a El Ejido como referente en investigación agrícola y contribuyen al desarrollo económico local».

La visita ha concluido con un recorrido por las instalaciones, donde se han mostrado los procesos de investigación y desarrollo que la empresa lleva a cabo, reafirmando su posicionamiento como actor clave en la innovación varietal y la sostenibilidad del sector agrícola.