Una empresa ejidense pone la tecnología al servicio del cuidado de las personas con Alzheimer

Inmaculada Acién El Ejido Sábado, 2 de marzo 2024, 23:15 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Son muchas las preocupaciones que surgen cuando personas mayores, personas con movilidad reducida o enfermos de alzheimer tienen que pasar tiempo solos. Preocupaciones como y si se desorientan al salir a dar un paseo o si se habrán acordado de tomarse los medicamentos o incluso si tienen un resbalón o un problema y tienen una caída como saberlo. A todas estas cuestiones que tienen que ver con el bienestar físico da respuesta el nuevo lanzamiento de la empresa ejidense Moviltecno.com. Se trata del MovilTecno Watch 866, un reloj 4G capaz de generar una respuesta automática ante determinadas situaciones y con GPS para tener localizado en todo momento a la persona que lo lleve colocado.

Una tecnología que esta empresa ejidense comercializa en exclusiva para toda España y que además tiene la ventaja de no contar con cuota mensuales para su funcionamiento. De hecho, el 90% de todas sus ventas se sitúan a nivel nacional

José Antonio Gómez, experto en tecnología y CEO de la empresa MovilTecno.com, explica que si bien son una tienda de productos tecnológicos, se están especializando sobre todo en productos para personas mayores y concretamente en el caso de este nuevo lanzamiento, en personas con alzheimer.

«Cuando nosotros nos decidimos a comercializar este tipo de productos fue porque vimos que en España no había ninguna empresa que vendiera dispositivos de este tipo sin cuotas mensuales y había muchas familias que no podían permitirse este tipo de tecnología económicamente no ya por el coste del dispositivo, sino precisamente por las cuotas mensuales», explica José AntonioGómez, quien añade que «cuando junto con el fabricante logramos diseñar una aplicación que no tuviera coste adicional, sin cuotas, y enfocar nuestro margen comercial únicamente en la venta del dispositivo, nos decidimos a entrar en este tipo de producto, porque creo que es algo que beneficia al consumidor».

En este sentido y como incide Gómez, «cada día hay más personas mayores y cada vez nos lo demandan más», por eso están muy enfocados en analizar e implementar todos aquellos servicios que puedan hacer más sencilla y segura la vida de las personas mayores y de sus familiares. La función principal de MovilTecno Watch 866, la última versión lanzada a mercado a comienzos de año, es que cuenta con localizador GPS por si la persona mayor sale a la calle, se desorienta y se pierde. De esta manera, a través de una aplicación instalada en el teléfono de sus familiares, estos pueden, en tiempo real y sin que la persona tenga que hacer nada, localizar su ubicación.

Botón de Socorro

Además, le han añadido un botón de Socorro. A través de la aplicación se programan tres teléfonos de emergencia. Con tan solo mantener pulsado el botón de Socorro durante tres minutos se activa una llamada a los tres números por orden de preferencia y la señal no se desactiva hasta que uno de los tres teléfonos atiende la señal y descuelga la llamada de Socorro. Además, adicionalmente se envía un mensaje con la ubicación de la persona.

Por otra parte, este reloj también recibe llamadas. «Tiene un potente altavoz, también un sonido fuerte y vibra en la mano, puesto que está pensado para personas mayores, y en la pantalla se muestra el nombre del hijo», explica José Antonio Gómez, quien apunta que «una nueva función muy interesante es que también tiene respuesta automática para los números que nosotros le digamos».

Y es que, como subraya, «lo normal es que cuando alguien llama, la persona descuelgue, pero hay personas mayores que o bien no saben pulsar en la pantalla o no pueden, como por ejemplo las personas con Parkinson. Desde la aplicación se pueden establecer una serie de números que cuando llamen al reloj se descuelgue automáticamente». De igual forma, también rechaza automáticamente todas las llamadas que no estén memorizadas en la agenda telefónica.

«Con tecnología y cobertura 4G conseguimos una buena cobertura tanto en exteriores como en interiores, de esta forma las personas que padecen problemas de memoria y desorientación espacial pueden estar siempre localizados por sus familiares en tiempo real para su mayor tranquilidad», afirma este ejidense.

Este nuevo dispositivo incluye detector de caídas adaptado a siete niveles de sensibilidad

Las caídas al suelo es una de las principales preocupaciones de sus familiares, como señala José Antonio Gómez, experto en tecnología y CEO de la empresa MovilTecno.com, por lo que uno de los aspectos en los que han trabajado codo a codo con el fabricante para su incorporación a este nuevo modelo es un «novedoso sensor con detector de caídas que avisa inmediatamente a los familiares en caso de que la persona sufra algún golpe o caída al suelo y pueda quedar inconsciente». Un sensor que además cuenta con siete niveles de sensibilidad, adaptable en función del nivel de movimiento que la persona tenga diariamente.

De igual forma incluye pulsómetro y medidor de tensión arterial que se puede activar desde la propia aplicación móvil. «SI un hijo por ejemplo quiere saber en un momento dado cual es la tensión de su padre o madre puede tomarlo a través de la aplicación o la propia persona activarlo en el reloj, quedándose los resultados guardados durante un período de tres meses».

Entre el resto de prestaciones, José Antonio Gómez apunta a la posibilidad de programar alarmas tanto sonoras como visuales desde la aplicación para la toma de medicamentos y es resistente a salpicaduras de agua, por lo que no es necesario quitárselo para ducharse o fregar, si bien no se debe sumergir en playa o piscina.

«Llevamos ya una década comercializando relojes con GPS, pero es una tecnología que ha ido avanzando mucho», apunta este ejidense, cuyo potencial de ventas se sitúa no en Almerimar, donde tienen su comercio físico, ni en El Ejido o la provincia, sino a nivel nacional, ya que su tienda online fue una de las primeras en España en ofrecer productos tecnológicos novedosos.