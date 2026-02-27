La empresa ejidense 'Almería Film Support' trabaja en series, cine y publicidad

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha visitado las instalaciones de la empresa ejidense Almería Film Support, una firma especializada en ofrecer soporte técnico ... y logístico a producciones audiovisuales nacionales e internacionales.

La empresa, ubicada en el paraje de Cuatro Vientos, presta servicios clave para rodajes de cine, series de televisión, publicidad y eventos, entre los que destacan el alquiler de vehículos de escena, caballos, material de grabación, servicios de producción, atrezo y asistencia técnica integral.

Durante la visita, el alcalde ha comprobado «el alto nivel de especialización y profesionalidad de esta empresa de El Ejido le ha permitido hacerse un hueco propio en la industria audiovisual».

'Almería Film Support' está liderada por sus socios Enrique Godoy y Juan Francisco Fernández, profesionales con amplia experiencia en el sector audiovisual, que decidieron apostar por crear una empresa especializada capaz de dar respuesta a las exigentes necesidades de grandes producciones, contribuyendo así a posicionar a la provincia y a El Ejido como referentes dentro de la industria audiovisual.

La firma ha participado en producciones de plataformas y cadenas líderes como Netflix, HBO, Movistar Plus+, Antena 3 o Twentyfour-seven. Entre los títulos más destacados en los que ha participado la empresa se encuentran producciones de gran repercusión internacional como Juego de Tronos, La Momia 4, Venom 3, Fast and Furious 10, Terminator 6, así como series de éxito como Vis a Vis, Romancero, White Lines, Kaos, La Unidad, La ciudad es nuestra o Hanna.

La compañía cuenta con una impresionante flota de más de 300 vehículos de escena, que incluye coches, camiones y motocicletas tanto de época como de estilo americano, adaptados para cine, televisión y eventos.

Además, dispone de un amplio catálogo de atrezo y elementos de producción, caballos para rodajes, vehículos de asistencia con camerinos, zonas de maquillaje y aseos, así como generadores eléctricos, sistemas de iluminación profesional y carpas.

Entre las piezas más singulares de su colección destacan varios vehículos Hammer, coches de combate, un Citroën Méhari, una Vespa T5, un Citroën GS Pallas de 1981, una réplica del Lincoln Continental en el que fue

asesinado Kennedy o un camión histórico con casi un siglo de antigüedad.