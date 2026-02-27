Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La empresa dispone de un amplio catálogo de atrezo y elementos de producción, caballos para rodajes. IDEAL

La empresa ejidense 'Almería Film Support' trabaja en series, cine y publicidad

El alcalde ha visitado las instalaciones de esta empresa especializada en servicios integrales para grandes rodajes

J. C.

El Ejido

Viernes, 27 de febrero 2026, 01:13

Comenta

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha visitado las instalaciones de la empresa ejidense Almería Film Support, una firma especializada en ofrecer soporte técnico ... y logístico a producciones audiovisuales nacionales e internacionales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional detiene por séptima vez al hombre que roba en el interior de los coches de Granada
  2. 2 Fallece Juan Uribe, importante gestor musical y compilador en la Granada de los años 90
  3. 3

    El MasterChef más bonito del mundo, a los pies de la Alhambra
  4. 4 Se busca al dueño de 2.000 euros encontrados en Albolote
  5. 5

    Abren diligencias por presunta estafa contra el empresario de una clínica dental
  6. 6

    El Gobierno dice estar dispuesto a abordar en un debate «serio» el tren del litoral
  7. 7 El día que regresan las lluvias por adelantado en Granada
  8. 8

    Investigan la demolición de un camino a la playa de Marina del Este
  9. 9

    Detienen y dejan en libertad al juez de paz de Churriana de la Vega por supuestos insultos a su expareja
  10. 10 La nueva oferta de Carrefour que desploma el precio del aceite de oliva virgen extra Coosur ecológico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La empresa ejidense 'Almería Film Support' trabaja en series, cine y publicidad

La empresa ejidense &#039;Almería Film Support&#039; trabaja en series, cine y publicidad