La empresa Domporte recibe un gran incentivo para la digitalización

El delegado territorial de Industria, Energía y Minas y de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Guillermo Casquet, visitó las instalaciones de la empresa Domporte SL, situada en El Ejido, que recibió un incentivo de la Agencia Pública Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE).

La empresa fue beneficiaria de un incentivo para la mejora de la competitividad y digitalización en las líneas de fabricación y corte, destinado a la adquisición de maquinaria, con una ayuda de la Junta de 323.237,60 euros, un 56% de la inversión total.

Casquet, que estuvo acompañado en la visita por los concejales del Ayuntamiento de El Ejido José Francisco Rivera y María Herminia Padial, destacó que «con incentivos como este, ayudamos a que empresas como Domporte den un salto adelante en innovación, generando riqueza y empleo en nuestro territorio».

Incentivos

En esta misma línea, la concejala de Comercio destacó la importancia de estos incentivos «que contribuyen a la modernización tecnológica, mejora y desarrollo de nuestro tejido industrial, haciéndolo más competitivo e impulsando su crecimiento empresarial». Por su parte, los responsables de Domporte agradecieron el respaldo de la Junta de Andalucía a través de TRADE y valorado que «esta nueva maquinaria va a suponer un avance significativo en la productividad y sostenibilidad de la empresa», que crea «puertas que responden a las necesidades técnicas y creativas de un cliente cada vez más exigente, que busca un producto singular y exclusivo».

Estos incentivos forman parte de la estrategia de la Junta de Andalucía para impulsar la digitalización, la innovación y la internacionalización del tejido empresarial, favoreciendo la consolidación de las empresas locales y su proyección en mercados nacionales e internacionales, y van dirigidos a las microempresas, pequeñas y medianas empresas y autónomos que presenten un proyecto viable desde el punto de vista técnico, económico y financiero, realizados en la Comunidad Autónoma , no iniciados antes de la presentación de la solicitud y que cumplan con el efecto incentivador.

