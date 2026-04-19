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Uno de los momentos de la reunión llevada a cabo en uno de los espacios del Ayuntamiento de El Ejido. IDEAL

La empresa BASF Nunhems presenta los planos y el diseño de su nueva sede en El Ejido

El alcalde del municipio, Francisco Góngora, se reúne con miembros de esta entidad acerca de su futuro en la localidad

Javier Cortés

El Ejido

Domingo, 19 de abril 2026, 18:54

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El Ayuntamiento de El Ejido mantuvo una reunión de coordinación con la empresa BASF | Nunhems donde presentaron los planos y diseño del que será su ... nueva sede central en España, su nuevo Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de semillas en el municipio.

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