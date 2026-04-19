La empresa BASF Nunhems presenta los planos y el diseño de su nueva sede en El Ejido
El alcalde del municipio, Francisco Góngora, se reúne con miembros de esta entidad acerca de su futuro en la localidad
Javier Cortés
El Ejido
Domingo, 19 de abril 2026, 18:54
El Ayuntamiento de El Ejido mantuvo una reunión de coordinación con la empresa BASF | Nunhems donde presentaron los planos y diseño del que será su ... nueva sede central en España, su nuevo Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de semillas en el municipio.
En el encuentro participaron el alcalde, Francisco Góngora; el director general de Nunhems España, Francisco González; los responsables del proyecto Pilar Salvá y José Luis Marhuenda; así como los concejales de Agricultura y de Urbanismo, Manuel Martínez y Alberto González y técnicos municipales. Este proyecto, que contempla además el traslado de la sede social de la compañía a El Ejido, se desarrollará sobre una superficie aproximada de 25 hectáreas.
La construcción comenzará a a lo largo de este año y BASF prevé que esté plenamente operativa en dos años, a principios de 2028. Una vez en funcionamiento, este nuevo centro de I+D+i en El Ejido absorberá progresivamente las actividades que actualmente se llevan a cabo en los dos centros que la empresa tiene en la provincia almeriense, el de Almerimar y el de Santa María del Águila.
La actuación permitirá la creación de un complejo de vanguardia orientado a la investigación agrícola y la mejora vegetal, reforzando el posicionamiento de la provincia como referente internacional en innovación hortícola. Asimismo, esta inversión refuerza el liderazgo de BASF | Nunhems en el sector de las semillas hortícolas.
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