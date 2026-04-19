La empresa BASF Nunhems presenta los planos y el diseño de su nueva sede en El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido mantuvo una reunión de coordinación con la empresa BASF | Nunhems donde presentaron los planos y diseño del que será su ... nueva sede central en España, su nuevo Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de semillas en el municipio.

En el encuentro participaron el alcalde, Francisco Góngora; el director general de Nunhems España, Francisco González; los responsables del proyecto Pilar Salvá y José Luis Marhuenda; así como los concejales de Agricultura y de Urbanismo, Manuel Martínez y Alberto González y técnicos municipales. Este proyecto, que contempla además el traslado de la sede social de la compañía a El Ejido, se desarrollará sobre una superficie aproximada de 25 hectáreas.

La construcción comenzará a a lo largo de este año y BASF prevé que esté plenamente operativa en dos años, a principios de 2028. Una vez en funcionamiento, este nuevo centro de I+D+i en El Ejido absorberá progresivamente las actividades que actualmente se llevan a cabo en los dos centros que la empresa tiene en la provincia almeriense, el de Almerimar y el de Santa María del Águila.

La actuación permitirá la creación de un complejo de vanguardia orientado a la investigación agrícola y la mejora vegetal, reforzando el posicionamiento de la provincia como referente internacional en innovación hortícola. Asimismo, esta inversión refuerza el liderazgo de BASF | Nunhems en el sector de las semillas hortícolas.