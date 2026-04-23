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La procesión - romería de San Marcos. Javier Cortés
San Marcos 2026

El Ejido vivirá su día grande con una romería que recorrerá las calles

Actos religiosos ·

La Misa (10.30 horas) dará el pistoletazo de salida a la romería

Javier Cortés

El Ejido

Jueves, 23 de abril 2026, 14:28

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Las Fiestas de San Marcos cumple 69 años en esta edición de historia desde que en el año 1957 tres vecinos del Campo de Dalías ... decidieran junto al párroco José Jiménez pusieron en marcha la primera procesión de San Marcos, siendo tres familias las que iniciaron estas fiestas: Peramos, Seseñores y Moneros. La presentación de estos festejos se realizó por parte del alcalde, Francisco Góngora, la edil de Cultura, Elena Gómez, los mayordomos de San Marcos, Pepe Clavero y Ana María García; y el intendente jefe de la Policía Local, Marco Muñoz.

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