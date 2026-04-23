El Ejido vivirá su día grande con una romería que recorrerá las calles

Las Fiestas de San Marcos cumple 69 años en esta edición de historia desde que en el año 1957 tres vecinos del Campo de Dalías ... decidieran junto al párroco José Jiménez pusieron en marcha la primera procesión de San Marcos, siendo tres familias las que iniciaron estas fiestas: Peramos, Seseñores y Moneros. La presentación de estos festejos se realizó por parte del alcalde, Francisco Góngora, la edil de Cultura, Elena Gómez, los mayordomos de San Marcos, Pepe Clavero y Ana María García; y el intendente jefe de la Policía Local, Marco Muñoz.

Una fiesta que ha ido creciendo a lo largo de los años y se ha ido consolidando en ser una de las fiestas más populares y buque insignia de todo el municipio de El Ejido. Para este año se esperan que vuelvan a ser miles de personas las que asistan a los eventos relativos de gastronomía como a los culturales y mismamente a la procesión - romería de San Marcos que da nombre a estos festejos.

De hecho, este domingo 26 será el día grande, con la tradicional procesión-romería de San Marcos como acto central que arrancará a las 08.00 horas y hasta las 11.00 horas con la exposición de las carrozas participantes en la procesión/romería en las calles Lobero, Madrid y Paseo de Las Lomas.

A las 9.00 horas se proseguirá con las actividades como el reparto de las tradicionales rosquillas de San Marcos, para dar paso a las 10.30 horas con la celebración religiosa y popular, con la Santa Misa en honor de San Marcos en la parroquia de San Isidro Labrador, que estará acompañada por el coro de la Hermandad del Rocío de El Ejido.

Una vez finalizada la Misa dará comienzo la romería donde decenas de carrozas acompañarán la imagen sagrada y formarán parte del concurso de carrozas, cuyo plazo de inscripción estuvo abierto hasta el pasado miércoles 15 de abril. El año pasado ya congregó a 56 carrozas y 100 caballos y carruajes, y este año espera continuar con las buenas cifras de anteriores ediciones.

Carrozas

Este día la alegría y el color llenarán las calles desde primera hora de la mañana con el trasiego de carrozas colocándose en orden en la calle Lobero, para seguir por calle Madrid y Paseo de las Lomas Carrozas que durante semanas con mucho cariño y esmero preparan y decoran grupos de amigos, familias, asociaciones del municipio ejidense para que luzcan bonitas. «Son los ejidenses con su implicación los que engrandecen las fiestas», indicaba el alcalde.

Las Fiestas de San Marcos seguirán contando este año con la novedad incluida el año pasado y es que las tecnologías podrán ayudar a visibilizar esta gran fiesta. De hecho, este 2026, por segundo año consecutivo, se retransmitirá en directo tanto la Santa Misa en honor a San Marcos como la procesión - romería con el desfile de carrozas y caballos para quienes no puedan acudir a la festividad que puedan seguir su desarrollo por streaming a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de El Ejido.

La mañana del sábado también servirá para preparar a San Marcos, una tarea que se llevará a cabo en el patio del colegio Divina Infantita, donde mayordomos y vecinos se congregarán para adornar al Santo.

Eventos

El Parque Municipal y la Plaza Mayor de El Ejido se convertirán en sendos epicentros a nivel musical durante las Fiestas de San Marcos, que contará con cuatro actuaciones musicales. El viernes contará con el concierto de Juan Magán (22.30 horas).

El sábado proseguirá con la actuación musical de la Asociación Cultural Francisco Velarde (13.30 horas), el concierto de Merche (16.00 horas). Estas tres actuaciones serán en el Parque Municipal. Y ya para el domingo, San Marcos contará con el broche final a cargo de 'Por un Puñado de Tercios y una sesión de un dj (16.00 horas) en la Plaza Mayor.

En cuanto a la seguridad, El operativo contará con la práctica totalidad de la plantilla de la Policía Local, reforzada por unidades especializadas, además de la participación de Protección Civil y una ambulancia de Soporte Vital Básico. La Policía Nacional desplegará también un dispositivo especial con 150 efectivos y unidades de refuerzo, especialmente en horarios de mayor afluencia.