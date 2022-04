El Ejido vive una Feria del Libro con mucho sabor

La literatura tiene el futuro garantizado en el municipio ejidense como dejaron claro las bonitas estampas que se viven estos días en El Ejido con la celebración de la Feria del Libro. Y es que tanto durante la tarde del viernes como durante la jornada de ayer sábado, los ejidenses más menudos eran los protagonistas en los estands de las librerías ejidenses, en la Plaza Mayor, buscando títulos, temáticas y hasta autores con los que disfrutar de la magia de la literatura.

En este sentido, los cuenta cuentos que durante toda la feria se están llevando a cabo se están convirtiendo en lugar de reunión de las familias y en momentos en los que disfrutar de esas historias que la imaginación permite dibujar, de la mano de Juan Villén o Filiberto Chamorro, entre otros. Una cita con los cuenta cuentos que volverán a tener los más pequeños en la jornada de hoy con Paula Mandarina, Alicia Acosta o Salva Trasto.

Pero también los adultos pudieron disfrutar de grandes plumas de la literatura como es el caso de Ana Merino, que inauguró los encuentros literarios de esta XIII Feria del Libro de El Ejido con su obra 'Amigo'.

Ana Merino, experta en estudios culturales, pionera con sus ensayos en el desarrollo de la formación académica del cómic, columnista para 'El País' y galardonada con el Premio Nadal 2020 por su primera novela 'El Mapa de los Afectos', presentó su segunda novela de ficción en la que relata una historia que indaga en la fuerza de la amistad y la traición a través del archivo personal de unos de los personajes más desconocidos de la generación del 27, un material inédito de las confidencias de Lorca a Joaquín Amigo.

Durante el encuentro, Ana Merino explicó que «es asombroso que el azar me regalara esta oportunidad de encontrar unos materiales de un tiempo que no ha terminado de relatarse. Faltan partes y miradas, faltan fragmentos y muchos cadáveres perdidos, reflexiones compartidas y necesarias», al tiempo que añadió que por eso su protagonista «trata de entender lo que pasó, lo que cuentan los documentos de Joaquín Amigo y los silencios posteriores».

Asimismo, en la mañana de ayer, Juan del Val presentó su libro 'Delparaíso', un libro ambientado en una urbanización de lujo, que es bastante reconocible en cualquier ciudad del mundo, ese lugar donde viven las personas a las que mejor les va, se estructura siempre en base a la seguridad para que no les pase nada a quien vive dentro. «Pensé que era un lugar perfecto para contar a través de una serie de personajes la vida, aunque suene un poco pretencioso», al tiempo que explicó que en esta novela lo que intenta es «hablar de las apariencias y de la importancia que la gente le da a las apariencias e intento hablar de la esencia de lo que nos pasa a todos. A partir de ahí aparecen todas las clases sociales. Una novela coral, donde no hay un protagonista claro, sino que se van relacionando las tramas, para hablar de lo que a mí me interesa siempre que son los personajes».

También en la mañana de ayer fue el evento con más sabor de esta Feria del Libro como fue el showcooking que protagonizó el chef Rodrigo de la Calle, donde presentó algunas de las recetas que se pueden encontrar en su libro 'Cocina Verde', acompañado en algunos momentos por los prestigiosos chefs almeriense José Berenguel y Toni García.

De la Calle es uno de los chefs más prestigiosos del país, que ostenta una estrella Michelin y una estrella Michelin verde y utilizó en sus elaboraciones frutas y hortalizas del municipio, de la mano de 'El Ejido Gourmet Quality'.

Asimismo, De la Calle, que confesó ser hijo de agricultor, indicó que lo que de verdad le animó a iniciar esta línea en si restaurante «es que los vegetales están muy ricos, son muy divertidos de cocinar y permiten alimentarnos mejor. No hago una cocina vegetariana, pongo a los vegetales en el lugar que le corresponde en una dieta normal».

Ya por la tarde, Marta Robles también presentó su último libro 'Pasiones carnales'.