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El Ejido vigilará y controlará la fiesta del sacrificio del cordero para que se cumpla con la normativa

La Policía Local, con instrucciones del Gobierno Municipal, realizará labores específicas de vigilancia y control antes, durante y después de la festividad

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Agentes de Policía Local.
Agentes de Policía Local. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido estará muy vigilante y controlará de manera estricta la fiesta del sacrificio del cordero para que se cumpla con la ... normativa y se impongan las sanciones correspondientes.

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