El Ejido vigilará y controlará la fiesta del sacrificio del cordero para que se cumpla con la normativa

El Ayuntamiento de El Ejido estará muy vigilante y controlará de manera estricta la fiesta del sacrificio del cordero para que se cumpla con la ... normativa y se impongan las sanciones correspondientes.

Para ello, la Policía Local de El Ejido, con instrucciones del Gobierno Municipal, realizará labores específicas de vigilancia y control antes, durante y después de la festividad. El incumplimiento de la legislación dará lugar a la acta-denuncia, a la incoación del expediente sancionador y a la imposición de las sanciones que procedan.

Como establece la legislación sólo se permitirá el sacrificio en mataderos autorizados y las conductas que incumplan la normativa serán sancionadas con dureza con multas que podrán oscilar entre 3.000 y 15.000 euros.

Se debe garantizar el orden, exigiendo respeto a las normas, a la legalidad, a la convivencia y a la salubridad pública.

Toda persona que incumpla el reglamento en materia de salud pública, seguridad alimentaria, bienestar animal, sanidad animal, residuos y convivencia ciudadana será denunciada y sancionada conforme a derecho.