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El Ejido trabaja en nuevas actuaciones para mejorar el drenaje en Las Norias

El Plan de caminos y zonas inundables incluye intervenciones en la carretera Al-9009 y en el camino de la Higuera

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Un momento de la reunión.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento continúa trabajando en la búsqueda de soluciones para mejorar el drenaje y reducir los problemas de acumulación de agua que afectan a la ... zona de Las Norias durante los episodios de lluvias intensas.

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