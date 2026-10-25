El Ejido trabaja en nuevas actuaciones para mejorar el drenaje en Las Norias

El Ayuntamiento continúa trabajando en la búsqueda de soluciones para mejorar el drenaje y reducir los problemas de acumulación de agua que afectan a la ... zona de Las Norias durante los episodios de lluvias intensas.

La alcaldesa, Julia Ibáñez, mantuvo una reunión con Juan Bartolomé Escobar, representante de la Asociación Cañada de Las Norias, para evaluar los daños registrados y analizar las posibles actuaciones que permitan mejorar la evacuación de las aguas pluviales.

Este encuentro da continuidad a la visita que la alcaldesa realizó el pasado domingo a la zona, acompañada por el concejal de Agricultura, Manuel Martínez, el concejal de Obras Públicas, David Fernández, y técnicos municipales, para comprobar de primera mano los efectos de la Dana.

El Plan de caminos y zonas inundables, que se presentará en breve, incluye distintas intervenciones en la carretera Al-9009 y en el camino de la Higuera, proyectos que se encuentran en fase de licitación. En cuanto, a la carretera AL-9009, que conecta el núcleo de Las Norias con el polígono industrial La Redonda registró en el paraje de Cañada La Higuera cortes puntuales por acumulación de agua durante los episodios de lluvias intensas.

Para mejorar el funcionamiento del actual sistema de drenaje en esa vía, se propone sustituir el conducto circular de 800 milímetros por otro de hormigón de sección rectangular y mayor capacidad. Asimismo, se plantea sustituir el tramo de conducción que comunica las parcelas inundadas con el vaso oeste de la Balsa del Sapo, donde también se producen obstrucciones, por un conducto rectangular de hormigón de mayores dimensiones. El presupuesto de ejecución estimado asciende a 233.266 euros.

Otra de las actuaciones es la canalización de las aguas pluviales del Camino de La Higuera, una vía rural de titularidad municipal que discurre junto a una cubeta endorreica en la que se producen problemas recurrentes de encharcamiento, tanto por la escorrentía superficial durante las lluvias como por el afloramiento de agua asociado a la subida del nivel freático.

La intervención contempla la construcción de una cuneta de hormigón de 750 metros de longitud en el margen norte del camino, con una canalización subterránea y arquetas sumidero distribuidas cada 40 o 50 metros para recoger el agua y facilitar las labores de mantenimiento.

Incluye también la ejecución de un cruce bajo la carretera de Puesto Rubio (AL-9009) y la prolongación de la canalización por un camino rural hasta alcanzar la Balsa del Sapo, con un recorrido aproximado de 590 metros.

Con esta intervención se pretende evitar que parte de las aguas pluviales se dirijan hacia las parcelas situadas en la cubeta, reducir los encharcamientos y disponer de una alternativa para evacuar el agua acumulada en momentos puntuales, incluso mediante bombeo cuando sea necesario. El presupuesto de ejecución estimado es de 175.632 euros.