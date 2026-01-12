El Ejido trabaja en el asfaltado del Polígono de La Redonda

El Ayuntamiento de El Ejido continúa avanzando en el IV Plan de Regeneración y Refuerzo de Pavimentos de Viales del municipio, que se encuentra en ... ejecución desde diciembre de 2025 y que permitirá actuar sobre más de 70 calles de distintos núcleos urbanos, con un importe total de adjudicación de 2.040.548 euros.

Las actuaciones de reasfaltado se llevarán a cabo en Ejido Norte y Ejido Sur, Santa María del Águila, Las Norias, Almerimar, Balerma, Matagorda y San Agustín, además de incluir el Polígono de la Avenida de Ciavieja y la totalidad del Polígono Industrial de La Redonda, uno de los principales enclaves productivos del municipio.

Precisamente, los trabajos han comenzado en el Polígono de La Redonda, donde se está ejecutando una actuación específica con una inversión de 935.000 euros, centrada en aquellas vías que presentan un elevado grado de deterioro debido, principalmente, al tránsito continuado de vehículos pesados y a la carga dinámica acumulada con el paso del tiempo.

El alcalde, Francisco Góngora, acompañado por el concejal de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios, ha visitado el desarrollo de las obras y ha destacado que «vamos a destinar la mitad del Plan, en torno al millón de euros, a la pavimentación de los polígonos industriales de La Redonda y Ciavieja, por tratarse de enclaves estratégicos para el desarrollo económico, la competitividad empresarial y la seguridad vial».

En este sentido, el alcalde ha subrayado que «desde el Ayuntamiento continuamos trabajando para configurar la imagen que queremos para el municipio a través de la regeneración del pavimento, la mejora del firme, la señalización y la accesibilidad, actuaciones que refuerzan la seguridad vial y la comodidad tanto de peatones como de conductores, además de contribuir a la modernización del entorno urbano».

Este IV Plan de Regeneración y Refuerzo de Pavimentos se suma a los desarrollados desde el año 2017, alcanzando una inversión global aproximada de 6,5 millones de euros, lo que ha permitido el reasfaltado y la mejora de cerca de 400 calles en todo el término municipal.

En palabras de Góngora, «venimos realizando un importante esfuerzo inversor en el acondicionamiento y modernización de los pavimentos y en la mejora generalizada de los espacios urbanos, que actúan como elementos dinamizadores del municipio y redundan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos».