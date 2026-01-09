El Ejido sumará una nueva residencia para mayores

La Junta de Gobierno aprobó este jueves la licencia de obra para llevar a cabo la adecuación del edificio del antiguo Hotel Don Manuel, situado ... en la Avenida Oasis, que se va a convertir en una nueva residencia para mayores.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, resaltó que «con la incorporación de este nuevo activo, que se ubica en un lugar estratégico muy cerca del Hospital Universitario Poniente, se refuerza la apuesta por incrementar el número de plazas residenciales para la Tercera Edad disponibles en El Ejido, se fortalece la atención integral y se mejora el bienestar de los mayores, además de ofrecer la posibilidad de poder estar cerca de sus familias y evitar desplazamientos a otros municipios».

Asimismo, el primer edil ejidense explicó que «con estas instalaciones se van a incrementar en 175 las plazas en El Ejido, que junto a las 120 de la nueva Residencia Mirasierra que se está construyendo en primera línea de playa en Almerimar y a las 73 de la Residencia 'Ciudad de El Ejido' suman un total de 368 que vendrán a cubrir la necesidad de plazas residenciales».

Edificio

En cuanto a las características del edificio, que tiene un presupuesto de 1,7 millones de euros, va a disponer de 6.152 metros cuadrados distribuidos en sótano, planta baja y tres plantas más. Va a contar con 44 habitaciones dobles, 87 habitaciones individuales, salones, comedores, patio exterior y salas para Taller Ocupacional, Rehabilitación, Servicios Médicos y Enfermería, Capilla y Velatorio.

Además, esta nueva residencia generará con su apertura puestos de trabajo directos en El Ejido en un sector que cuenta con una alta demanda. A su vez, El Ejido cuenta en la actualidad con la Residencia 'Ciudad de El Ejido', de titularidad municipal, que ofrece 73 plazas que están ocupadas el 100% de las mismas.

De igual forma, cuenta con 55 plazas para su Centro de Día para Personas Mayores a lo que se van a sumar 40 plazas más que se dispondrán en el nuevo Centro de Día que se está construyendo en esta misma ubicación que se encuentra al 40% de su ejecución con una subvención de la Junta de Andalucía de 1.100.000 millones de euros.

Este nuevo centro, que ampliará las instalaciones de la citada residencia geriátrica, dispondrá además de las 40 plazas y de casi 500 metros cuadrados, de 3 salones - comedor, 2 salas de terapia ocupacional y será totalmente sostenible, accesible y eficiente energéticamente.

También están avanzadas las obras de construcción de la Residencia Mirasierra de Almerimar que se ubica en la zona de Ejido Beach, con cuatro plantas sobre rasante, con alrededor de 6.000 metros cuadrados construidos, que se complementa con 6.500 metros cuadrados de zonas verdes, con espacios de descanso con pérgolas que ofrecerán espacios de sombras.

Cabe recordar que El Ejido también cuenta con 13 centros de la Tercera Edad, el último se inauguró el pasado mes de diciembre con el nombre de Las Palmeras-San Francisco para dar respuesta a este barrio y con el Centro de Participación Activa de la Junta de Andalucía como espacios públicos necesarios para potenciar la convivencia y la socialización de los mayores.