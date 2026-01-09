Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Junta de Gobierno aprueba la licencia de obra para llevar a cabo la adecuación del espacio. IDEAL

El Ejido sumará una nueva residencia para mayores

Este centro ofrecerá al menos 175 plazas nuevas en el antiguo Hotel Don Manuel de Santo Domingo

J. Cortés

El Ejido

Viernes, 9 de enero 2026, 02:35

La Junta de Gobierno aprobó este jueves la licencia de obra para llevar a cabo la adecuación del edificio del antiguo Hotel Don Manuel, situado ... en la Avenida Oasis, que se va a convertir en una nueva residencia para mayores.

