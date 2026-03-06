El Ejido se suma al 8M poniendo el acento en los retos y el camino por recorrer con un manifiesto

El Ayuntamiento de El Ejido ya está inmerso en los actos conmemorativos por el Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de ... marzo, con un intenso calendario de acciones que este jueves incluyó la lectura de un manifiesto que ha tenido lugar en el Centro de Usos Múltiples de Santo Domingo.

La concejala de Servicios Sociales, Delia Mira, recordó «la lucha de tantas mujeres que han trabajado por la igualdad» e hizo hincapié en que «es un día para recordar los avances conseguidos, pero sobre todo para reafirmar nuestro compromiso con todo lo que aún queda por lograr, la igualdad real entre mujeres y hombres no es solo un objetivo, sino que es una responsabilidad colectiva que nos interpela como sociedad».

Asistentes

La lectura contó también con la presencia de concejales del equipo de Gobierno y de la Corporación Municipal; así como representantes de asociaciones de mujeres; y vecinos. A este acto asistió también la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, María del Mar Esparza.

La campaña diseñada por la concejalía de Servicios Sociales del Consistorio ejidense para este 2026 está dirigida a la ciudadanía en general y a los escolares con cuatro grandes ejes de actuación: educación y sensibilización en edades tempranas, cultura como herramienta de reflexión social, visibilización de referentes femeninos y participación ciudadana y reconocimiento institucional.

Manifiesto

Como puso de relieve Delia Mira durante el manifiesto «desde el Ayuntamiento de El Ejido nos comprometemos a trabajar cada día para avanzar en la igualdad real garantizando derechos y oportunidades para todas las mujeres de nuestro municipio.

La unidad es nuestro mayor reto y también nuestra mayor fortaleza. Desde ella reafirmamos la voluntad compartida de defender y proteger los derechos de las mujeres, recordando lo que tanto nos costó conseguir».

Es por ello que la programación para esta cita incluye talleres para alumnos de primaria que se desarrollan en 22 centros educativos bajo el título 'Descubriendo la Igualdad: 8M'; visitas guiadas para escolares de secundaria a la exposición 'De este cuento date cuenta', a cargo de su autora Raquel Triguero; la Ruta Urbana de Matagorda que alcanza su quinta edición.

Asimismo, la VIII Gala de los Premios Porcia Maura, presentada por el periodista Fran Fernández y que contará con la actuación de la cantante María del Mar Santoyo, se celebrará en el Teatro Auditorio el viernes 6 de marzo desde las 20.30 horas.

En esta edición se va a homenajear Pilar Vicente, Patricia Sánchez, Mónica López y Elia Mayor, esta última a título póstumo, por su contribución al crecimiento, progreso de El Ejido y al impulso de la igualdad desde diversos ámbitos.

Durante la celebración del último Consejo de la Mujer, celebrado el pasado jueves 26 de febrero, un órgano de participación que garantiza que las políticas municipales tengan perspectiva de género, se dio el visto bueno a conceder este galardón a estas cuatro mujeres.

Última actividad

La programación terminará con una importante novedad que «hemos incluido este año que es la proyección del documental 'Alcaldesas por Elección' en el Centro de la Cultura Mediterránea el lunes 9 de marzo.

Para ello contaremos con su directora Mabel Mata Porras, presentadora del programa 'Los Reporteros de Canal Sur' y Nieves Fernández García», lo que permitirá un coloquio posterior en el que se podrá reflexionar sobre el liderazgo femenino, representación política y los avances alcanzados desde entonces.