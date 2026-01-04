El Ejido suma un nuevo club de lectura que se pondrá pronto en funcionamiento

En El Ejido crecen los clubes de lectura, ya que uno nuevo empezará a funcionar este mes de enero de 2026 en Almerimar, sumándose a ... los que ya existe en El Ejido y en Las Norias.

Este club tendrá el mismo funcionamiento que los otros, con propuestas literarias que se irán comentando y compartiendo por parte de sus integrantes.

La edil de Cultura, Elena Gómez, señaló que «los clubes de lectura son una potente herramienta cultural, que invita a ampliar los gustos literarios y mejorar la habilidad de comunicación y pensamiento crítico», al tiempo que son «un espacio para el intercambio de ideas, perspectivas y culturas, y pueden ayudar a generar un hábito de lectura más enriquecedor».

Las reuniones se llevarán a cabo el último martes de cada mes con el objetivo de que los integrantes pueden hacer un viaje por los distintos géneros literarios y por reflexiones, ideas e intereses. Los interesados en apuntarse pueden hacerlo a través de la Biblioteca Central situada en el Teatro Auditorio o en las bibliotecas de los núcleos o en el teléfono 950485113.

Asimismo, el Club de Lectura de Las Norias se dio cita el pasado 10 de diciembre en la Biblioteca de este núcleo ejidense para cerrar un año lleno de propuestas literarias, comentando el último de los libros que sus integrantes eligieron para leer. Se trataba de la obra 'Hamnet', de la escritora Maggie O'Farrell, galardonada con el prestigioso premio Women's Prizce for Fiction, una novela muy intimista con un argumento original que gira alrededor de la historia ficcionada de la muerte del hijo de Shakespeare que, se cree, pudo influir en la mundialmente conocida Hamlet, que escribió tiempo después.

A su vez, el Club de Lectura de El Ejido tuvo su última reunión del año el 18 de diciembre en la Biblioteca Central de El Ejido, en la que compartieron sus reflexiones sobre su última lectura común que ha sido 'Mi familia y otros animales', de Gerald Durrell.