El Ejido se suma a Níjar y pide al Estado prohibir el Niqab y el Burka en espacios públicos

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido aprobó en el Pleno una moción con la que pide a las Cortes Generales que se ... legisle la prohibición del uso de prendas como el burka y el niqab y otros elementos que cubran de manera integral el rostro en espacios públicos, tanto «por razones de seguridad como de preservación del derecho a la dignidad humana y, particularmente, de los derechos de la mujer», señaló el alcalde, Francisco Góngora.

«Dentro de un Estado de Derecho hay que buscar el encaje legar para regular la prohibición el uso de este tipo de prendas porque no garantiza la igualdad, la libertad individual, no respeta la dignidad de la mujer y no favorece la convivencia, por lo que solicitamos que las Cortes Generales legislen en ese sentido, ya que también plantea cuestiones relevantes desde la perspectiva de la identificación personal, la seguridad, la protección efectiva de los derechos fundamentales y, por tanto, la convivencia».

La iniciativa se enmarca, asimismo, en una política de promoción activa de los derechos de las mujeres y de prevención de cualquier forma de discriminación o coacción que pueda limitar su participación plena en la vida pública y contribuir a su invisibilización social.

El primer edil ejidense comentó que «El Ejido necesita políticas de cohesión, de migración ordenadas y un burka o niqab no tienen cabida en nuestro modelo de convivencia. La igualdad entre mujeres y hombres y el respeto a su dignidad no es negociable en una sociedad democrática y ello debe ponerse en valor en todo momento y circunstancia».

Medida

El alcalde destacó la incongruencia del Partido Socialista «ya que no se entiende que defiendan el 8M y la libertad de la mujer y, también, el uso del burka».

Esta medida no constituye una iniciativa aislada, sino que responde a una preocupación creciente en numerosos países de como Francia, Bélgica, Países Bajos, Bulgaria, Austria, Dinamarca y Suiza, y que también se aprobó en municipios de Almería como el caso de Níjar, con votos a favor del PP y de Vox.

También tiene pleno encaje en el ordenamiento jurídico y en el marco internacional de protección de los derechos fundamentales. Asimismo, la Ley Orgánica 3/2007 establece la igualdad efectiva entre mujeres y hombres como principio informador del ordenamiento jurídico.

Así, se solicita que el apoyo a la propuesta de Ley Orgánica presentada por el PP para regular el uso de estas prendas, y que se añada una nueva letra al artículo 18.1.j) de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local como deber de los vecinos la prohibición de no utilizar prendas y elementos que oculten integralmente el rostro en los supuestos previstos por dicha Ley e introducir una nueva letra al artículo 25.2.p) de la Ley de Bases de Régimen Local que faculte a los municipios a elaborar ordenanzas o protocolos que regulen el uso de este tipo de prendas en espacios de titularidad pública, con posibilidad de añadir un régimen sancionador.

Identificación visual

Asimismo, se piden modificaciones normativas que permitan a las entidades locales llevar a cabo la identificación visual del rostro cuando se acceda a dependencias, instalaciones o edificios de titularidad municipal.

Se va a dar traslado de estos acuerdos a Presidencia del Gobierno, al Ministerio de Relaciones con las Cortes, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales y a la Junta de Gobierno de la FEMP.