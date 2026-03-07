Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

El Pleno se celebraba durante la mañana de este viernes en el Ayuntamiento de El Ejido. IDEAL

El Ejido se suma a Níjar y pide al Estado prohibir el Niqab y el Burka en espacios públicos

El alcalde destacó la incongruencia del PSOE «ya que no se entiende que defiendan el 8M y la libertad de la mujer y el uso del burka»

J. Cortés

El Ejido

Sábado, 7 de marzo 2026, 13:24

Comenta

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido aprobó en el Pleno una moción con la que pide a las Cortes Generales que se ... legisle la prohibición del uso de prendas como el burka y el niqab y otros elementos que cubran de manera integral el rostro en espacios públicos, tanto «por razones de seguridad como de preservación del derecho a la dignidad humana y, particularmente, de los derechos de la mujer», señaló el alcalde, Francisco Góngora.

