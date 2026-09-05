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El Ejido se suma a la lucha de Argar contra el cáncer infantil con un lazo dorado

Este elemento estará durante todo el mes de septiembre en el Patio de Luces del Consistorio

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Presentación de la campaña.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido se sumó a la campaña de sensibilización que cada año pone en marcha la asociación ARGAR (Asociación de padres de ... niños con cáncer de Almería y provincia) bajo el lema 'Porque las palabras no cambian un diagnóstico, pero sí pueden acompañar'. La campaña se materializó con la colocación de un lazo dorado en el patio de luces de la Casa Consistorial para concienciar sobre el cáncer infantil.

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