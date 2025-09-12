El Ejido se suma a la lucha de ARGAR contra el cáncer infantil con la colocación de un lazo dorado En el acto han estado presentes el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; la concejal de Discapacidad, María del Mar Martínez; y una de las socias de ARGAR, Inmaculada Jiménez

J. C. El Ejido Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de El Ejido se ha sumado a la campaña de sensibilización que ha puesto en marcha la asociación ARGAR ( Asociación de padres de niños con cáncer de Almería y provincia) bajo el lema 'Vuelta al Cole con Cáncer'. La campaña consiste en la colocación de un lazo dorado en la Casa Consistorial para concienciar sobre el cáncer infantil.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, y la edil de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, María del Mar Martínez, han mostrado todo su apoyo a la asociación durante el acto de instalación del lazo con una de sus socias y trabajadora del Ayuntamiento, Inmaculada Jiménez.

Góngora ha destacado que el objetivo es «visibilizar el cáncer infantil y la apuesta por la valentía y el coraje cuando se recibe un diagnóstico en el ámbito familiar». El alcalde ha agradecido «el trabajo que realiza la asociación ARGAR en la provincia, que lleva 30 años trabajando con niños, adolescentes y con padres y madres ligados a la enfermedad, desarrollando una labor extraordinaria para que las familias reciban una atención integral de calidad en base a sus necesidades, en cuanto a atención, apoyo, medios, actividades de ocio o en áreas como logopedia, fisioterapia o psicosocial, entre otros».

«Hay unos 275.000 casos en el mundo y una tasa de supervivencia que supera el 80%, datos que nos llevan al optimismo y a la esperanza», ha señalado Góngora, al tiempo que ha insistido en «romper una lanza en favor de la investigación para que las personas que tienen esa situación complicada puedan afrontar el mejor tratamiento posible».

Por su parte, Inmaculada Jiménez, ha señalado que «el lema de este año busca concienciar sobre la escolarización y educación de los niños con cáncer, ya que, aunque en el hospital tenemos una seño, ellos después tienen que volver al colegio y su incorporación es muy importante». Además, ha recordado que «durante el mes de septiembre desde la asociación nos volcamos para recordar a la sociedad que el cáncer infantil es una realidad y hay muchas cosas todavía que conseguir y por las que tenemos que luchar, con el acompañamiento de toda la sociedad».