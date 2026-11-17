El Ayuntamiento conmemoró el Día Internacional del Patrimonio Mundial, que se celebra cada 16 de noviembre, poniendo en valor la riqueza histórica y arqueológica del ... municipio con la incorporación de nuevas piezas a la exposición permanente de la Colección Arqueológica de El Ejido. Entre las novedades destaca una lápida funeraria localizada en Ciavieja, considerada el elemento más antiguo hallado hasta el momento en este yacimiento.

La pieza, descubierta durante los trabajos arqueológicos desarrollados entre los años 2020 y 2022, está datada en la primera mitad del siglo I después de Cristo y constituye el elemento epigráfico murgitano más antiguo del que se tiene constancia hasta la fecha. Su excepcional valor histórico y documental permitirá profundizar en el conocimiento de la presencia romana en el municipio.

Según los estudios previos, la lápida procede, con alta probabilidad, de la necrópolis situada en las proximidades del yacimiento, en la entrada sureste de la antigua ciudad romana de Murgi y en las inmediaciones del trazado de la Vía Augusta.

La transcripción realizada por los especialistas permitió conocer que la inscripción señalaba la sepultura de un joven llamado Valerio Fusco, fallecido a la temprana edad de 15 años.

Junto a esta pieza, el CAEE también incorporó un conjunto de vasijas procedentes de un rito celebrado en los inicios de la Murgi romana. Estos elementos contribuyen a ampliar los fondos expositivos y a ofrecer nuevas claves sobre las prácticas, costumbres y manifestaciones culturales de presencia romana en el territorio.

La conmemoración del Día Internacional del Patrimonio Mundial recuerda la importancia de proteger, conservar y transmitir el legado histórico y cultural. Esta efeméride se celebra en recuerdo de la firma, el 16 de noviembre en 1972, de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural por parte de la Unesco, que estableció un marco internacional para salvaguardar los bienes de valor excepcional para la humanidad.

En este contexto, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la recuperación, conservación, investigación y difusión del patrimonio histórico del municipio, invitando a todos a conocer estas nuevas piezas, tanto la lápida funeraria como el conjunto de vasijas ya se encuentran expuestos al público en la Colección Arqueológica.