El Ejido se suma al Día Mundial de la Salud Mental con un mes de talleres, exposiciones y charlas El día 9 de octubre se llevará a cabo una lectura de manifiesto en la Plaza Mayor

J. C. El Ejido Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:52

Con motivo de la conmemoración el próximo 10 de octubre del Día de la Salud Mental, el Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, ha confeccionado un calendario de propuestas con distintas acciones que «buscan favorecer la plena integración de este colectivo e invitar al fomento de la convivencia y la participación», ha detallado la edil María del Mar Martínez durante la presentación de la programación en las instalaciones del Taller Municipal de Jardinería.

La concejal ha indicado que «el Ayuntamiento de El Ejido ha preparado esta campaña con el objetivo de contribuir a minimizar el estigma social y a disminuir o eliminar las barreras de acceso a los recursos».

Bajo el lema 'Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental' este año el programa se prolongará hasta 31 de octubre con actividades de formación, lúdicas, de sensibilización y de convivencia para lo que se ha contado con la implicación de las asociaciones FAISEM y El Timón.

Las actividades comenzarán el 2 de octubre con la realización de un nuevo programa de 'Remolinos de Quijotes' desde el Hospital de Poniente de la mano de El Timón, a través de la radio municipal Radio Ejido.

El 8 de octubre tendrá lugar un desayuno de convivencia en el Taller de Jardinería y el día 9 la Plaza Mayor se convertirá en el epicentro de las actividades con la celebración del Día Mundial de la Salud Mental. A las 9.30 horas arrancará con una exposición, a las 10.30 horas se llevará a cabo la lectura de un manifiesto y a las 11.00 horas se emitirá un programa en directo sobre salud mental en la Radio Ejido.

En la emisora municipal también se emitirán 'Historias de vida' desde el 6 al 10 de octubre y el día 10 se iluminarán de verde los edificios más emblemáticos del municipio. Los días 14 y 15 habrá jornadas de Puertas Abiertas en el Taller Municipal de Jardinería.

El 18 de octubre la Asociación El Timón celebrará su Gala 30º Aniversario en el Teatro Municipal a las 19.30 horas donde se llevarán a cabo reconocimientos a personalidades implicadas con la salud mental.

Del 20 al 24 de octubre se celebrarán talleres de prevención del bullying y protección de la Salud Mental en los centros escolares y el día 23 tendrá lugar una ruta de senderismo inclusiva por Punta Entinas con la colaboración de la Junta Local de Almerimar.

Del 28 al 30 de octubre se realizará la exposición y venta de trabajos de los talleres municipales de jardinería, pintura y cerámica y de los usuarios de FAISEM y El Timón. Por último, el 31 de octubre, tendrá lugar un viaje cultural a Córdoba con todos los participantes de estos talleres.

María del Mar Martínez ha resaltado que «esperamos que nos acompañéis en este mes porque la Salud mental no es de unos pocos, la salud mental es de todos y debemos cuidarnos todos».

Todo el año

María del Mar Martínez ha recordado que desde el Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Salud Mental se trabaja durante todo el año en este tema. Por ello se creó la Mesa Permanente de Prevención del Suicido. También se está promoviendo la creación de un Grupo de Ayuda Mutua (GAM) en colaboración con el Colegio de Psicólogos y la asociación Papageno y se están preparando las III Jornadas para la prevención de la conducta suicida. Este año la orientación de estas jornadas de formación irán dirigidas a la prevención de suicidio en personas adultas y mayores.

Igualmente, el Ayuntamiento continúa apostando por los Talleres municipales de cerámica y jardinería con personas derivadas desde Salud Mental que favorecen el bienestar diario de las personas que acuden a ellos, fomentan las relaciones sociales, generan y consolidan vínculos, previenen recaídas y estabilizan su ánimo.

Cabe recordar que, además, el Ayuntamiento ha elaborado y editado una Guía de bolsillo dirigido a jóvenes titulada 'Cuenta Conmigo. Solo quieren dejar de sufrir. Hablemos de suicidio'. En la guía aparecen de forma sencilla, qué se puede hacer y qué no está recomendado cuando estamos ante una persona que presenta una conducta suicida, qué hacer ante un riesgo inminente, los factores de riesgos e información y líneas de atención con los teléfonos.