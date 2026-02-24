El Ejido solicita la declaración de Zona Afectada Gravemente por Emergencia para la playa de Balerma

El Ayuntamiento de El Ejido ha solicitado formalmente a la Administración General del Estado la declaración de Zona Afectada Gravemente por Emergencia de Protección Civil ... para la Playa de Balerma, tras los «graves daños ocasionados» por los fuertes temporales registrados durante los meses de enero y febrero de 2026. «Esta declaración permitiría activar medidas extraordinarias para la reparación de daños, la protección de infraestructuras y la recuperación del litoral, y que la contratación se pueda llevar a cabo por procedimiento de urgencia», ha señalado el alcalde.

Los episodios de intenso oleaje han afectado de manera generalizada a todo el frente litoral, provocando la desaparición «casi total» del perfil de playa seca. Como consecuencia directa, el mar ha impactado de forma reiterada contra el muro del Paseo Marítimo, ocasionando daños en infraestructuras municipales, con roturas en el pretil, escaleras y rampas de acceso. Además, el agua ha alcanzado establecimientos, fincas agrícolas y viviendas, generando «una situación de riesgo evidente para la población y para las actividades económicas del núcleo de Balerma».

La preocupación municipal por la erosión de la Playa ha sido trasladada de forma reiterada mediante hasta 86 escritos y comunicaciones oficiales, siendo el último remitido el pasado 23 de enero, «sin que hasta el momento se hayan producido actuaciones estructurales eficaces por parte del Servicio de Costas». «Las intervenciones realizadas se han limitado a aportes de arena puntuales, sin medidas que garanticen su estabilidad frente a los temporales, como podrían ser soluciones blandas mediante barreras de geotextil», han destacado en un comunicado emitido por el Ayuntamiento.

Esta preocupación es compartida por la Junta Local y la Mesa de Trabajo por la Estabilización de la Costa de Balerma, con las que el Ayuntamiento ha mantenido reunión a petición de la plataforma vecinal para valorar la situación actual y los daños que los últimos temporales han ocasionado en infraestructuras municipales y propiedades privadas.

Los informes técnicos municipales advierten, según han detallado desde el Consistorio, de un proceso de regresión grave, constatado mediante mediciones topográficas realizadas en 2016, 2019, 2021, 2023 y el 23 de febrero de 2026. La última medición refleja retrocesos de la línea de costa de 20,83 metros en Las Cuevecillas, 29,64 metros en el varadero y 18,41 metros en la zona central del núcleo junto a la Torre, superándose los 25 metros en varios tramos en los últimos cinco años.

El Ayuntamiento ha alertado, además, del riesgo directo para la población, para las actividades económicas y para las infraestructuras municipales, especialmente el paseo marítimo, que actúa hoy en día como defensa improvisada frente al mar. Se han detectado grietas, desprendimientos y armaduras expuestas y oxidadas, por lo que se solicita al Ministerio de Transición Ecológica, administración competente, la realización de estudios técnicos específicos que evalúen la estabilidad estructural del muro y posibles procesos de socavación. Se debería plantear la necesidad de realizar pruebas técnicas como medición de fisuras con fisurómetros, ensayos de ultrasonidos en el hormigón e incluso catas en la base para verificar la socavación.

«La pérdida de playa seca supone una reducción significativa de la superficie útil, una menor capacidad de amortiguamiento natural frente al oleaje y un impacto negativo en el uso público y turístico del litoral, con consecuencias socioeconómicas relevantes», ha apuntado el alcalde.

Cabe recordar que desde el Ayuntamiento se ha insistido «en numerosas ocasiones» en la necesidad de mantener una reunión con la Dirección General de la Costa y el Mar y con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, con el objetivo de conocer el contenido del Estudio completo de alternativas para la Recuperación Ambiental del Litoral de Balerma. 2Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta ni se ha facilitado dicho estudio, pese a haber sido solicitado reiteradamente«, han añadido.

Asimismo, el Consistorio recuerda que desde la Subdelegación del Gobierno se anunció en marzo de 2025 un proyecto de recuperación de la playa que contemplaba la construcción de ocho espigones, una escollera y la aportación de arena. En este sentido, se solicita la publicación urgente del proyecto para poder valorar su alcance, viabilidad técnica y planificación temporal.