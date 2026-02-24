Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mediciones en la playa de Balerma. Ideal

El Ejido solicita la declaración de Zona Afectada Gravemente por Emergencia para la playa de Balerma

Desde el Ayuntamiento indican que los episodios de «intenso oleaje han afectado de manera generalizada »a todo el frente litoral

Marcos Tárraga

Ideal

Martes, 24 de febrero 2026, 20:29

El Ayuntamiento de El Ejido ha solicitado formalmente a la Administración General del Estado la declaración de Zona Afectada Gravemente por Emergencia de Protección Civil ... para la Playa de Balerma, tras los «graves daños ocasionados» por los fuertes temporales registrados durante los meses de enero y febrero de 2026. «Esta declaración permitiría activar medidas extraordinarias para la reparación de daños, la protección de infraestructuras y la recuperación del litoral, y que la contratación se pueda llevar a cabo por procedimiento de urgencia», ha señalado el alcalde.

