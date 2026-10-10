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El Ejido sigue en la senda del crecimiento: Guardias Viejas contará con un nuevo proyecto residencia

La urbanización completa se desarrolla en dos fases y el presupuesto asciende a 16,6 millones de euros

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Un momento de la reunión llevada a cabo en el Ayuntamiento de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

El Ejido consolida su atractivo como destino para la inversión privada con nuevos proyectos que permitirán desarrollar suelo, ampliar la oferta residencial y generar actividad ... económica. La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, acompañada por el concejal de Urbanismo, Alberto González, mantuvo una reunión con representantes de TM Grupo Inmobiliario y de la Junta de Compensación del sector 3-SM para conocer la iniciativa que la compañía prevé impulsar en Guardias Viejas.

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