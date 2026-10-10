El Ejido sigue en la senda del crecimiento: Guardias Viejas contará con un nuevo proyecto residencia

El Ejido consolida su atractivo como destino para la inversión privada con nuevos proyectos que permitirán desarrollar suelo, ampliar la oferta residencial y generar actividad ... económica. La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, acompañada por el concejal de Urbanismo, Alberto González, mantuvo una reunión con representantes de TM Grupo Inmobiliario y de la Junta de Compensación del sector 3-SM para conocer la iniciativa que la compañía prevé impulsar en Guardias Viejas.

En el encuentro participaron Cristóbal Ruiz, director de Patrimonio y Urbanismo de TM Grupo Inmobiliario; Cristina Vicedo, presidenta de la Junta de Compensación del sector, y Francisco Luque, integrante de esta entidad.

La urbanización completa se desarrollará en 2 fases, las obras de urbanización de la primera fase tienen un plazo de 24 meses, y el presupuesto total incluyendo las dos fases ascienda a 16,6 millones deuros. En la primera fase tienen suelo con capacidad para desarrollar promociones de 620 viviendas, que las irán desarrollando progresivamente, la primera fase de edificación se realizará simultáneamente con la primera fase de urbanización.

Ibáñez destacó que «El Ejido es un municipio joven, en constante crecimiento, que genera confianza para invertir. El interés de una compañía como TM refleja el atractivo de nuestro municipio y las oportunidades que ofrece para desarrollar proyectos de calidad».

La alcaldesa subrayó la voluntad del Gobierno municipal de facilitar al máximo estas iniciativas. «Queremos que quienes apuestan por El Ejido encuentren un Ayuntamiento que les escuche, les acompañe y facilite que sus proyectos avancen, agilizando la tramitación, favoreciendo el desarrollo de suelo y dando todas las facilidades a las inversiones que contribuyan a seguir transformando nuestro municipio».

En este sentido, incidió en que «atraer inversión exige generar confianza y responder con una gestión eficaz. Nuestra apuesta es impulsar proyectos estratégicos que aporten calidad, creen empleo y abran nuevas oportunidades para El Ejido».

Actuación

La actuación permitirá desarrollar un espacio actualmente sin ejecutar y contribuirá a dinamizar el entorno de Guardias Viejas, fortaleciendo sus servicios y la actividad económica, en una zona de especial valor que cuenta con recursos tan importantes como el Castillo de Guardias Viejas y el Centro de Experiencias Gastronómicas en el Cuartel de Carabineros.

TM Grupo Inmobiliario es un grupo empresarial alicantino fundado en 1969 que cuenta actualmente con un equipo de 1.800 profesionales. La compañía es líder en el sector del turismo residencial en España y cuenta con más de 25.000 viviendas entregadas en el Mediterráneo español y el caribe mexicano. Entre sus diferentes divisiones de negocio, aparte de la promoción inmobiliaria, destacan la hotelera, con 4 hoteles y más de 1.000 llaves en la Riviera Maya, y la agrícola, con una producción anual de más de dos millones de cítricos valencianos.

Entre sus objetivos están la creación de valor económico, social y ambiental en las comunidades en las que está presente, para impulsar un suelo residencial sostenible a través de la gestión de un modelo de negocio responsable. Se trata de un grupo referente en el sector inmobiliario que colabora en un futuro mejor, construyendo residenciales de forma sostenible y con un servicio de calidad para las personas, clientes y ciudadanos.

Por su parte, el Ayuntamiento continuará trabajando con los promotores y la Junta de Compensación para facilitar el avance de esta iniciativa iniciativa y favorecer nuevas inversiones que contribuyan al desarrollo económico y urbano de El Ejido.