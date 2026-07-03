 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

El Ejido sigue su plan contra el chabolismo derribando infraviviendas en San Agustín

El alcalde indicaba que es necesario «un modelo de inmigración que huya de la marginalidad, y para ello es necesario que España empiece a aplicar con rigor y seriedad el pacto europeo de inmigración y asilo»

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Un derribo de una infravivienda en el municipio.

Javier Cortés

El Ejido

«Seguimos manteniendo a raya el chabolismo, una de las consecuencias directas de la inmigración ilegal. Hoy, tras la tramitación de un expediente de disciplina ... urbanística, tenemos la autorización judicial de entrada y desalojo», explicaba el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, sobre

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

El Ejido sigue su plan contra el chabolismo derribando infraviviendas en San Agustín

[]

El Ejido sigue su plan contra el chabolismo derribando infraviviendas en San Agustín