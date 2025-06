«El Ejido lo es todo para mí. Lo siento con el corazón y el alma»

Javier Cortés El Ejido Domingo, 22 de junio 2025, 23:37 Comenta Compartir

José Fresneda (El Ejido, 1943) es el pregonero de este año para las Fiestas Patronales de San Isidro en El Ejido. Este ejidense, que supera los 80 años de edad, pasó la mitad de su tiempo trabajando en banca, concretamente en el BBVA con el que trabajó en el Banco de Bilbao (BB) y permaneció allí durante la fusión con el Banco de Vizcaya dando nombre al BBV y prosiguió en la empresa ya con su actual denominación. Una vida de trabajo, viajes y de un amor inquebrantable por su El Ejido natal. De hecho, Fresneda comenta que nunca se ha desvinvulado de El Ejido y lo ha defendido allá por donde ha estado.

–¿Qué es para usted El Ejido?

–Para mí lo es todo. He nacido aquí y aunque he estado años fuera, pero siempre que he podido me venía aquí, a El Ejido. Para mí, El Ejido lo es todo. Lo siento con el corazón y el alma.

–¿Siempre ha vivido en El Ejido?

– No. He vivido fuera, tanto en la provincia de Almería como en otros lugares. De hecho, me fui de aquí en el año 1981 con dirección a Málaga. Y volví en el 2000. En ese tiempo estuve en algunos pueblos de la provincia y también estuve trabajando en Almería capital.

–El Ejido ha crecido mucho en las últimas décadas en Agricultura, en innovación y en empresas. ¿Cómo ha visto esos cambios desde que nació hasta ahora?

–Ese El Ejido era mucho esfuerzo, mucho trabajo de toda la familia. Dado eso, vinieron gente de muchos sitios porque hacía mucha falta mano de obra. En general todo positivo.

–¿Qué temas trata su pregón?

–Hablo de donde soy, de cómo conocí El Ejido, de la evolución que he vivido en el municipio y lo que pienso de El Ejido, tanto de la agricultura como de los invernaderos, como de las empresas que han surgido.

–Estas Fiestas cuentan con atracciones, Batalla de Flores, una gran variedad de conciertos y Festival de Pirotecnia, entre otras actividades. ¿Propondría alguna?

–Una ruta para conocer otros lugares del municipio como Balerma, el Castillo, un pozo medicinal y los Lavaderos de Los Baños, todos de Guardias Viejas y Almerimar, que es muy bonito, y que cuenta con un puerto deportivo que tiene unas vistas impresionantes.

–¿Qué recuerdo tiene de su infancia en el municipio?

–Recuerdo que los niños nos poníamos a jugar en la carretera. Y decíamos, «que viene un coche», nos apartábamos para que pasara el coche y seguíamos jugando: que si una rayuela allí, que si la tiza..., todo ello en la carretera nacional, que le llamábamos la carretera «mala». Venía un coche, pasaba otro cada media hora. Recuerdo que todos los niños cuando el Almería jugaba con un equipo de fútbol que hubo en Adra, que se llamaba Trafalgar y que cuando jugaban entre ellos, pasaban muchos coches, y los niños pasando, contando los coches que iban para el fútbol.

–Ha trabajado más de 40 años en la banca, ha viajado por varios lugares y ha contado con grandes vivencias. ¿Tiene pensado sacar un libro más adelante?

–De momento no lo he pensado. Y más adelante, si sigo por aquí en El Ejido, lo podría hacer.

–Ha trabajado muchos años en la banca. ¿Cómo ve también el cambio del sistema bancario?

–Ha sido un cambio total, pero no solo han sido los bancos, sino que son todas las empresas. En oficinas donde había 100 personas, hoy hay 25 o 30. Pero las nuevas tecnologías, y el que hoy ya no se va tanto al banco, oficinas que antes había con 8 ventanillas, hoy a lo mejor hay una ventanilla o dos en las mismas oficinas. ¿Por qué? Porque la gente ya no va al banco, se realizan operaciones en los cajeros, se hace todo por el móvil. Todo ha cambiado mucho. Antes, el tema de los bancos era más familiar, se llegaba más sobre todo en los pueblos. La gente joven lo ve muy bien, los que somos mayores, ya nos cuesta más trabajo. Aunque haya trabajado en banca, pero reconozco que nos cuesta más trabajo.

–¿Cree que todavía tiene sentido un mínimo de oficinas en los pueblos de alrededor?

–En los pueblos que hay mucha actividad, sí que hay oficinas. ¿Qué es lo que pasa? Que en pueblos donde la actividad es pequeña, lo único que viven precisamente las personas que más necesitamos, que nos atiendan personalmente, que somos los mayores los que no entendemos el cajero, que nos cuesta trabajo, pero claro, las entidades hacen sus estudios y ven lo que les es rentable. Pero sí, que se echa de menos. Hoy ya todo es más mecanizado, entonces era más personalizado y llegaban al cliente y le gustaba que lo atendiera la misma persona.

–¿Cómo ve el futuro de El Ejido?

–Lo veo, soy optimista porque en El Ejido hay mucha gente de fuera, y bueno, quizás tengan menos arraigo en las fiestas, porque vienen de otros sitios donde las fiestas son las de su pueblo, las de su ciudad. Pero las nuevas generaciones, los hijos de esas personas que vinieron aquí, ellos ya son ejidenses, y se están incorporando ya a las fiestas como ejidenses.

–Dentro de ese futuro, ¿qué cree que sería necesario para que El Ejido siga creciendo?

–Lo he echado en falta desde hace muchísimos años. La comunicación, porque aquí nos falta eso, si alguna vez tuviéramos un ferrocarril, que de cara a las mercancías y de cara a que pudiera enlazar, porque aquí salen muchísimos camiones diarios llenos de hortalizas.

–De hecho, IDEAL publicó a finales de diciembre de 2023, la 'Plataforma por El Cañarete y la Movilidad entre el Poniente y Almería' quería conseguir entre otras cosas un tranvía, una de las ideas para descongestionar el Poniente.

–Eso sería buenísimo tanto para Almería capital como para todos los municipios. Un tranvía para Almería daría mucha vida al comercio de Almería y a todos los pueblos. Almería, Roquetas, El Ejido, Adra y más municipios.

–¿Qué lugares debe visitar cualquier turista que venga a El Ejido?

– El puerto de Almerimar, la Torre y los varaderos de Balerma, el paraje natural de Punta Entinas - Sabinar, los Yacimientos romanos de Ciavieja, el Castillo, los Lavaderos de los Baños y un pozo medicinal de Guardias Viejas.