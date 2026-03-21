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La Junta de Gobierno se celebró la mañana del pasado jueves en el Ayuntamiento de El Ejido. IDEAL

El Ejido saca a licitación la remodelación de la plaza El Limonar y la calle Clotilde

Estas ubicaciones de San Agustín y de Las Norias contarán con una inversión superior a los 200.000 euros

J. Cortés

El Ejido

Sábado, 21 de marzo 2026, 02:26

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La Junta de Gobierno Local aprobó en su reunión de esta semana sacar a licitación nuevos proyectos incluidos en el Plan de Actuación Integrado (PAI) ... El Ejido 2029: +SOSTENIBLE +COHESIONADO, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional 2021 – 2027, con los que seguir avanzando en la configuración de un municipio más moderno, funcional y que ofrezca más servicios a los vecinos.

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El Ejido saca a licitación la remodelación de la plaza El Limonar y la calle Clotilde