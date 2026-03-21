El Ejido saca a licitación la remodelación de la plaza El Limonar y la calle Clotilde

La Junta de Gobierno Local aprobó en su reunión de esta semana sacar a licitación nuevos proyectos incluidos en el Plan de Actuación Integrado (PAI) ... El Ejido 2029: +SOSTENIBLE +COHESIONADO, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional 2021 – 2027, con los que seguir avanzando en la configuración de un municipio más moderno, funcional y que ofrezca más servicios a los vecinos.

En este sentido, se aprobó sacar a licitación el proyecto de regeneración y rehabilitación de la plaza El Limonar de San Agustín y de la plaza en calle Clotilde de Las Norias. La ejecución de ambos proyectos contará con una inversión de 204.199,10 euros y seis meses de ejecución, en los que estos dos espacios públicos se transformarán mejorando su estética, funcionalidad y accesibilidad.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, subrayó que «se trata de actuaciones que nos van a permitir crear nuevos espacios de encuentro vecinales, promover la cohesión social y revitalizar estas zonas a través de un desarrollo sostenible e inclusivo».

Así, el proyecto para la plaza El Limonar contempla una actuación sobre 1.805,15 metros cuadrados. Para ello, se prevé la pavimentación mediante baldosas, la incorporación de arbolado y vegetación, además de mantener los ficus existentes, con el objetivo de incrementar las áreas de sombra y mejorar así el confort térmico de este espacio para el uso de los vecinos.

Actuaciones

Las actuaciones que se desarrollarán incluirán también la renovación del mobiliario urbano, una fuente bebedero accesible, instalación de un sistema de riego eficiente, y la preinstalación para punto wifi, con el objetivo de facilitar en el futuro la conectividad digital en el espacio público. El proyecto contempla también actuar sobre el entorno, mediante la renovación del acerado para homogeneizar el pavimento y subsanar las superficies actualmente deterioradas.

En cuanto a la actuación en la plaza de la calle Clotilde, el proyecto que sale a licitación contempla tanto el embellecimiento de los parterres, con la conversación del arbolado existente, como la mejora del alumbrado público y la instalación de un nuevo sistema de riego eficiente y sostenible, además de la renovación del mobiliario urbano para aumentar la comodidad y funcionalidad de este espacio para el disfrute de los vecinos.

Un espacio que además mirará al futuro, ya que se dotará de la preinstalación para la futura implementación de un punto de acceso wifi, lo que permitirá dotar a la plaza de conectividad digital y mejorar la accesibilidad tecnológica para los usuarios.

Expediente

La Junta de Gobierno también ha aprobado el expediente de contratación de la reforma integral del Edificio Ejidomar en el ámbito de eficiencia energética.

Un proyecto que cuenta con un presupuesto de licitación de 199.014,42 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. Así, se prevé una instalación fotovoltaica de 209,55 kWp (200kWn) para autoconsumo instantáneo sin excedentes, que se emplazará en la cubierta de la Nave Ejidomar.

Por otra parte, la Junta de Gobierno también ha dado el visto bueno a diversas licencias de distinta naturaleza, otorgadas por las áreas de Urbanismo y Agricultura, así como a la primera fase de contratos de Patrocinio para el 49 Festival de Teatro de El Ejido, por un importen de 25.988,81 euros IVA incluido.