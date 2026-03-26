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El Ejido revoluciona la gestión de su Ayuda a Domicilio y optimiza la atención a 1.350 usuarios

El Ayuntamiento y la empresa concesionaria ATENDE acuerdan la creación de una nueva área de trabajo estratégica que permitirá una coordinación más ágil y cercana en el servicio de dependencia

Marcos Tárraga

El Ejido

Jueves, 26 de marzo 2026, 16:15

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El Ayuntamiento de El Ejido ha reafirmado su compromiso con el bienestar de sus ciudadanos más vulnerables mediante una profunda revisión y actualización del Servicio ... de Ayuda a Domicilio (SAD), una herramienta asistencial que se ha convertido en el pilar fundamental para la autonomía de cientos de familias en el municipio. En una reunión de trabajo celebrada este 25 de marzo de 2026, la concejal de Servicios Sociales, Delia Mira, y el jefe de servicio de la empresa concesionaria Atende en El Ejido, David Sánchez, han analizado minuciosamente la evolución de este recurso público con el objetivo de adaptarlo a las crecientes necesidades de la población. Este encuentro, que ha contado además con la participación activa de los técnicos especializados del área municipal, ha servido para sentar las bases de una ambiciosa reestructuración organizativa que busca maximizar la eficiencia en la prestación de cuidados a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia reconocida.

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