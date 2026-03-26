El Ejido revoluciona la gestión de su Ayuda a Domicilio y optimiza la atención a 1.350 usuarios

El Ayuntamiento de El Ejido ha reafirmado su compromiso con el bienestar de sus ciudadanos más vulnerables mediante una profunda revisión y actualización del Servicio ... de Ayuda a Domicilio (SAD), una herramienta asistencial que se ha convertido en el pilar fundamental para la autonomía de cientos de familias en el municipio. En una reunión de trabajo celebrada este 25 de marzo de 2026, la concejal de Servicios Sociales, Delia Mira, y el jefe de servicio de la empresa concesionaria Atende en El Ejido, David Sánchez, han analizado minuciosamente la evolución de este recurso público con el objetivo de adaptarlo a las crecientes necesidades de la población. Este encuentro, que ha contado además con la participación activa de los técnicos especializados del área municipal, ha servido para sentar las bases de una ambiciosa reestructuración organizativa que busca maximizar la eficiencia en la prestación de cuidados a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia reconocida.

La magnitud del servicio en El Ejido es actualmente de una relevancia incontestable, dando cobertura a más de 1.350 usuarios que dependen diariamente de esta asistencia para desarrollar su vida con dignidad en sus propios hogares. Ante este volumen de atención, ambas entidades han coincidido en la necesidad imperante de llevar a cabo una redistribución integral de las zonas de trabajo existentes. La principal novedad de este plan de choque operativo es la creación de una nueva área geográfica de actuación dentro del entramado urbano y las pedanías ejidenses, una medida que permitirá descongestionar las estructuras actuales y favorecer una gestión mucho más equilibrada de los recursos humanos y técnicos disponibles. Con esta nueva división, el Ayuntamiento pretende que la coordinación entre los trabajadores familiares y los supervisores sea más fluida, reduciendo tiempos de respuesta y permitiendo un seguimiento mucho más pormenorizado de cada caso individual.

Durante la sesión de trabajo, Delia Mira ha hecho especial hincapié en que la Ayuda a Domicilio no es solo una prestación asistencial, sino un compromiso ético del consistorio para evitar el desarraigo de los mayores y garantizar que reciban cuidados de calidad en su entorno habitual. La readaptación de este recurso responde a una realidad demográfica cambiante, donde la longevidad y la complejidad de las situaciones de dependencia exigen una administración pública ágil y capaz de reinventarse. Por su parte, los responsables de Atende han aportado su visión técnica sobre cómo esta nueva sectorización facilitará la logística diaria de las auxiliares, optimizando los desplazamientos y reforzando la calidad del tiempo efectivo de atención directa al usuario. La creación de esta nueva zona de trabajo en El Ejido supone, en definitiva, un salto cualitativo en la gobernanza de los servicios sociales, asegurando que la red de protección municipal siga siendo un referente de eficacia y humanidad para los más de mil trescientos ejidenses que depositan su confianza en este sistema cada día.