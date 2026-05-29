 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

El Ejido reúne a expertos España en las jornadas 'Gobernanza de las Aguas Subterráneas'

La Asociación Española de Usuarios de Aguas Subterráneas ha congregado a un centenar de representantes de comunidades de usuarios y regantes

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Un momento de la jornada.
Un momento de la jornada. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El municipio de El Ejido ha acogido la celebración de las Jornadas sobre 'Gobernanza de las Aguas Subterráneas' con motivo del 25º Aniversario de la ... Asociación Española de Usuarios de Aguas Subterráneas (AEUAS), organizada conjuntamente por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, la propia Asociación y la Junta Central de Usuarios de la Masa de Agua Subterránea Campo de Dalías-Sierra de Gádor.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

El Ejido reúne a expertos España en las jornadas 'Gobernanza de las Aguas Subterráneas'

[]

El Ejido reúne a expertos España en las jornadas 'Gobernanza de las Aguas Subterráneas'