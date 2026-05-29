El Ejido reúne a expertos España en las jornadas 'Gobernanza de las Aguas Subterráneas'

El municipio de El Ejido ha acogido la celebración de las Jornadas sobre 'Gobernanza de las Aguas Subterráneas' con motivo del 25º Aniversario de la ... Asociación Española de Usuarios de Aguas Subterráneas (AEUAS), organizada conjuntamente por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, la propia Asociación y la Junta Central de Usuarios de la Masa de Agua Subterránea Campo de Dalías-Sierra de Gádor.

Durante dos días, 28 y 29 de mayo, han participado alrededor de un centenar de asistentes llegados desde distintos puntos de España pertenecientes a comunidades de usuarios, asociaciones y comunidades de regantes, en un encuentro que convierte a El Ejido en epicentro nacional del debate sobre el presente y futuro de las aguas subterráneas.

El alcalde, Francisco Góngora, acompañado de Manuel García Quero y de Jordi Codina, presidente y secretario de la Asociación, ha clausurado este evento que ha incluido visitas técnicas a Clisol Agro y a la desaladora de Acuamed, así como distintas mesas redondas y ponencias especializadas centradas en la gobernanza de las aguas subterráneas, las Comunidades de Usuarios de Masa de Agua Subterránea, los programas de actuación sobre masas de agua en mal estado, las experiencias comparadas en el uso de aguas complementarias y los retos futuros del sector.

La inauguración oficial corrió a cargo del secretario general del Agua de la Junta de Andalucía, Ramiro Angulo, quien además moderó la primera mesa redonda dedicada a la gobernanza de las aguas subterráneas. Asimismo, en la jornada de hoy se ha rendido homenaje a Bernardo Díaz del Amo, primer presidente de la Asociación Española de Usuarios de Aguas Subterráneas.

Góngora ha puesto en valor que hace ya 25 años la Asociación nació precisamente en El Ejido, «un territorio donde el aprovechamiento de las aguas subterráneas permitió el desarrollo del modelo agrícola intensivo bajo invernadero y el crecimiento económico de toda la comarca».

Ha agradecido a «el trabajo de comunidades de regantes, comunidades de usuarios y de la Junta Central de Usuarios que, junto a la determinación de la administración, han sido claves en el uso del agua, nuestro principal recurso».

En este sentido, ha destacado que «El Ejido constituye hoy un ejemplo internacional de agricultura eficiente, gracias a una gestión hídrica basada en la modernización del regadío, el uso del riego localizado y por goteo, la digitalización, la sensorización y la automatización de sistemas».

Ha resaltado que «es capital la sostenibilidad hídrica y la articulación del agua en el territorio».

También ha incidido en la apuesta realizada en las últimas décadas por recursos hídricos alternativos, como la desalación y la reutilización de aguas regeneradas. La desaladora, cuya construcción comenzó en 2007 y que entró en funcionamiento en 2015, cuenta actualmente con una capacidad de 30 hectómetros cúbicos, ampliables a 40 hectómetros cúbicos, mientras que el uso de aguas regeneradas aporta ya cerca del 10% del consumo agrícola del Poniente.

Al hilo ha señalado que «las aguas subterráneas son estratégicas para garantizar el futuro de la agricultura española, aunque requieren mantener un equilibrio entre producción agrícola y sostenibilidad ambiental». En este contexto, ha defendido «la necesidad de seguir impulsando infraestructuras hidráulicas, reducir la burocracia administrativa, reforzar la cooperación institucional y avanzar hacia una planificación hídrica a largo plazo».

Asimismo, ha subrayado la importancia de nuevas actuaciones contempladas para el Poniente almeriense, como la futura desaladora prevista en los planes hidrológicos, con capacidad para producir 50 hectómetros cúbicos, o la futura planta de tratamiento en la Balsa del Sapo, que permitirá generar entre 2,2 y 2,8 hectómetros cúbicos anuales de agua regenerada para uso agrícola.

Otro de los retos abordados ha sido el coste del agua y la necesidad de seguir incorporando energías renovables para abaratar el precio del recurso hídrico y mantener la competitividad del sector agrícola.

Para concluir, el alcalde ha incidido en «el compromiso de administraciones, regantes y usuarios con una gestión responsable, innovadora y cooperativa del agua, entendida como un recurso esencial para garantizar el futuro de la agricultura, el desarrollo económico y el de miles de familias».